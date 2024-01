Gesundheitsversorgung Der Kampf um die Parklücken am Prümer Krankenhaus

INFO

Der Prümer Stadtbus – ein Sprinter, Linie 467 - startet morgens um 8.02 Uhr im Gerberweg hinter der Abtei. Es folgen die Stationen Bahnhof, Kreuzerweg, Schulzentrum, Astrid-Lindgren-Schule, Achterweg, Grundschule, Feuerwache, Tafel und Krankenhaus (dort kommt er bei seiner ersten Fahrt um 8.18 Uhr an). Danach kann man vom Gerberweg alle zwei Stunden in Richtung Krankenhaus mitfahren – oder natürlich an einer der anderen Stationen zusteigen. Wobei man in der Nähe von Gerberweg und Bahnhof auf dem Ausstellungsgelände kostenlos parken kann.

Die genauen Informationen findet man unter www.vrt-info.de, der Internetseite des Verkehrsverbunds Region Trier.