Pandemie : Bitburger Impfzentrum schließt am 22. September

Bitburger Impfzentrum schließt am 22. September

Bitburg (red) Im Eifelkreis sind inzwischen rund 65 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft und 68 Prozent haben eine Erstimpfung erhalten. Daran hat das Bitburger Impfzentrum, das am Mittwoch schließt, einen erheblichen Anteil, heißt es vonseiten der Kreisverwaltung.

Eröffnet wurde es in der ehemaligen Turnhalle auf dem High School-Gelände am 5. Januar, nachdem die Kreisverwaltung im Dezember bekannt gab, dass hierzu die Räume auf der US-Housing mietfrei von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben zur Verfügung gestellt werden. Die übrigen Kosten trugen Bund und Land.

In einer Mitteilung vom 19. November 2020 erklärt der Erste Kreisbeigeordnete Michael Billen: „Ja, in Bitburg wird es ein Impfzentrum geben. Das Land hat die Aufgabe an uns herangetragen, ein Impfzentrum für die Menschen zu errichten.“