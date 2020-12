Corona : Am Sonntag keine Neuinfektionen

Symbolbild Foto: dpa/Tom Weller

Eifelkreis Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind am Sonntag keine positiven Testergebnisse gemeldet worden. Am Samstag und am Freitag ist jeweils ein positives Testergebnis gemeldet worden. Am Donnerstag, Heiligabend, betrug die Zahl der Neuinfektionen 17.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der aktuellen Fälle liegt daher bei 185.