Blaualgen auf dem Stausee Bitburg: Wie gefährlich sind sie wirklich? : Und wieder ein Sommer in Algen-Grün

Blaualgen kommen in der Regel in jedem Gewässer vor – jedoch meist nur geringen Mengen. In solchen Fällen sind sie für Badende unbedenklich.

Allerdings wird es aus Sicht des Umweltbundesamts zum Problem, wenn sie sich stark vermehren. Sie sind dann auch für Menschen, die in solchen Gewässern baden, gefährlich. Sie können Schleimhautreizungen verursachen, was sich darin ausdrücken kann, dass die Augen oder die Haut juckt. Das ist auf die Cyanobakterien zurückzuführen. Zudem können Cyanobakterien Toxine, also giftige Stoffe, produzieren. Wenn man diese schluckt, kann es zu Vergiftungen im Körper kommen. Zudem könnte, so merkt das Umweltbundesamt an, bei Badeunfällen die Rettung erschwert werden, wenn das Wasser besonders trüb sei durch Cyanobakterien. Diese kann man daran erkennen, dass sie an der Gewässeroberfläche schwimmen und grüne Schlieren bilden.

Quelle: Umweltbundesamt