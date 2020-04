Sanierung L3 bei Kruchten : Amphibienschutz ist fertig, jetzt folgt der Belag

KruchteN Die Arbeiten an der L 3 bei Kruchten neigen sich dem Ende zu. Nachdem die Amphibienschutzanlage fertig ist, wird noch der Straßenbelag erneuert.

(utz) Die größte Amphibienschutzanlage im Eifelkreis ist fertig – pünktlich zur Laichzeit. Seit Herbst 2019 wurde der Einmündungsbereich der L 3/K 1 bei Kruchten gebaut. Nun gibt es sieben Tunnel an der L 3 und einen weiteren an der K 1. Durch die Unterführungen, die etwa einen Meter hoch und einen Meter breit sind, sollen die Tiere sicher auf die andere Straßenseite gelangen, wo sich einige Laich-Teiche befinden. Auswege gibt es nicht: Sie sind durch Bleche verbaut.

Und das ist aus Sicht der Naturschützer gut so. Denn in den vergangenen Jahren kamen viele Amphibien beim Laichgang über die Straße ums Leben – auch seltene Gelbbauchunken. Das führte sogar dazu, dass die Straße in den vergangenen Jahren während der Laichzeit einige Wochen gesperrt wurde.