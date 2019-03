Die gute Nachricht vorweg: Verwaltungen im Eifelkreis können so gut wie alle Stellen in ihren Ämtern besetzen. Die schlechte Nachricht: Das wird wohl nicht so bleiben. Denn die Bewerberzahl, vor allem für Arbeitsplätze in technischen Berufen, geht zurück. Schuld ist der Fachkräftemangel, der sich langsam auch in den Amtsstuben bemerkbar macht. Immer weniger junge Menschen ergreifen handwerkliche und technische Berufe. Die Übrigen sind heiß begehrt, können sich ihre Arbeitsplätze aussuchen.Und häufig wählen sie keine Rathäuser.

Fast alle Bürgermeister der Verbandsgemeinden im Eifelkreis klagen daher darüber, dass es schwerer falle, qualifizierte Mitarbeiter aus diesen Berufsfeldern für die Arbeit in einer Verwaltung zu begeistern. Auch das geht aus einer Umfrage unserer Zeitung hervor.

Den Hauptgrund dafür sehen die Verwaltungschefs vor allem in den besseren Verdienstmöglichkeiten in der freien Wirtschaft. Gehälter sind im öffentlichen Dienst nämlich nicht verhandelbar, es gilt ein Tarifvertrag. „Der Vertrag ist kaum flexibel, was Bezahlung angeht. Und in Zeiten, in denen die Wirtschaft wächst und wächst, fällt man da als Verwaltung bei der Bezahlung deutlich ab“, sagt etwa Andreas Kruppert (CDU), Bürgermeister der VG Arzfeld. Für weitere Konkurrenz sorgten Arbeitgeber im nahen Luxemburg, die meist bessere Löhne zahlt.

Krupperts Südeifeler Kollege Moritz Petry (CDU) macht sich daher „schon jetzt Gedanken über die Jahre 2020-2030“, wie er sagt: „Auch wir werden in Zukunft – insbesondere bei der Gewinnung von Auszubildenden – mehr Probleme bekommen.“ Speziell im Bereich EDV werde es mit Blick auf die Digitalisierung herausfordernd.

Schon jetzt haben einige Verwaltungen Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen. So hat die Verbandsgemeinde Bitburger Land die Stelle eines Technikers bei den Werken vor Kurzem zum zweiten Mal ausgeschrieben. Bei der ersten Runde meldete sich niemand Passendes. Ähnlich erging es den Arzfeldern: Trotz mehrmaliger Ausschreibung konnten laut Kruppert eine Azubi-Stelle als Fachkraft für Abwassertechnik nicht besetzt werden: „Es gab keine einzige Bewerbung.“

Bei den Verbandsgemeinden Prüm, Südeifel und Speicher gibt es derzeit hingegen keine unbesetzten Stellen, teilen Bürgermeister und Pressesprecher mit. Warum das so ist, dafür hat der Speicherer Verwaltungschef Manfred Rodens (CDU) eine Erklärung: „Die Personalfluktuation in unserem Hause ist sehr niedrig, was unter anderem einer hohen Identifikation unserer Mitarbeiter mit unserer Verwaltung und einem guten Betriebsklima zugerechnet werden kann.“ Sein Tipp an die Kollegen: Ämter sollten sich zum Beispiel durch kurze Wegstrecken zum Dienstort und sichere Arbeitsplätze als attraktiver Arbeitgeber definieren.

Auch die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm legt sich ins Zeug. Dass es Zeit ist, zu handeln, hat man offenbar erkannt. Probleme, Stellen zu besetzen, gebe es zwar derzeit noch keine. In den nächsten Jahren werden aber einige Arbeitsplätze frei, weil Mitarbeiter des Amtes sich in den Ruhestand verabschieden, sagt Pressesprecher Ansgar Dondelinger: „Wir haben unsere Ausbildungsbemühungen daher verstärkt und ein Personalentwicklungskonzept erarbeitet.“ Das Ziel: „Vorhandene Mitarbeiter noch stärker an uns zu binden und Anreize zu schaffen, sich für uns als Arbeitgeber zu entscheiden.“