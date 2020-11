Justiz : Amtsgericht in Prüm sucht nach nur zweieinhalb Jahren erneut einen neuen Direktor

Marcel Heinemann bei seiner Amtseinführung im Sommer 2018 in Prüm. Seit Montag arbeitet er in Saarburg. Foto: Frank Auffenberg

Prüm Nach nur zweieinhalb Jahren verlässt Behördenchef Marcel Heinemann das Amtsgericht Prüm. Die Gründe sind verständlich, die Nachfolge noch nicht geregelt.

Dort klingeln wir ihn an: „Ich bin froh, dass Sie angerufen haben“, sagt der 45-Jährige. Denn so könne er etwas klarstellen: „Es gab keinen Grund, in Prüm die Flucht zu ergreifen.“

Tatsächlich leuchtet ein, was er dann als Anlass für seinen Abschied aus der Eifel angibt: Er ging, „weil ich hier in Saarburg wohne. Das ist eine rein private Entscheidung, weil ich auch eine Verpflichtung gegenüber meiner Familie habe.“

Und dann sei die Stelle in Saarburg ausgeschrieben worden, nachdem dort Direktor Herbert Schmitz in den Ruhestand gegangen war. Eine Chance, die sich nicht alle paar Jahre biete. Heinemann bewarb sich also, erhielt den Zuschlag – und fährt jetzt statt mit dem Auto morgens mit dem Fahrrad in den Dienst.