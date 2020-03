JUSTIZ: Amtsgerichte: Weiterhin Zugang zu Sitzungen

Bitburg/Prüm (red) Auswirkungen hat das Corona-Virus auch auf die Arbeit der Amtsgerichte. Wie Claudia Stadler, Direktorin des Amtsgerichts, mitteilt, könne der Zugang zu öffentlichen Sitzungen „von Gesetzes wegen nicht verwehrt werden“.

In allen anderen Angelegenheiten aber gelte eingeschränkter Publikumsverkehr. „Wir appellieren an die Bevölkerung, ihre Anliegen schriftlich oder telefonisch an uns heranzutragen“, schreibt sie. Der Direktor des Amtsgerichts Prüm, Marcel Heinemann, weist darauf hin, dass das Amtsgericht Prüm bis auf Weiteres noch für den Publikumsverkehr geöffnet ist. „Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit COVID-19 (Corona-Virus) wird die Bevölkerung jedoch gebeten, persönliche Vorsprachen bei dem Amtsgericht Prüm auf ein unverzichtbares Mindestmaß zu beschränken und durch telefonische oder schriftliche Kontaktaufnahmen zu ersetzen.“