Kostenpflichtiger Inhalt: Arbeiten bei Meilbrück : An der B 51 werden 1000 Bäume gefällt

Revierförster Christian Frank (links) wirft mit seinen Forstamtskollegen Dana Justen und Martin Lotze einen Blick auf einige der Bäume, die entlang der B 51 gefällt werden müssen. Foto: TV/Uwe Hentschel

MEILBRÜCK In enger Abstimmung mit dem Naturschutz und dem Landesbetrieb Mobilität sollen im November entlang der B 51 bei Meilbrück zahlreiche Bäume gefällt werden. Eine der drei Fahrspuren wird dafür gesperrt. Zeitweise kann es auch zu Vollsperrungen kommen.

Wenn es um Maßnahmen geht, durch die der Verkehrsfluss auf der B51 ins Stocken gerät, reagieren manche Menschen recht dünnhäutig. Dessen ist sich auch Christian Frank bewusst. Der Revierförster des Forstamts Bitburg ist für den Privatwald im Bereich Bitburg-West zuständig und koordiniert dort eine Maßnahme, die auch Einschränkungen auf den Verkehr der B 51 haben wird.

Betroffen davon ist der Bundesstraßenabschnitt zwischen der Anschlussstelle der L 2 bei der Raststätte Meilbrück und der Brücke, die gut anderthalb Kilometer weiter südlich (in Richtung Trier) über die K 29 führt. Auf diesem Teilstück sollen voraussichtlich ab dem 11. November rund 1000 Bäume gefällt werden. Konkret geht es dabei um kranke und vom Umfallen bedrohte Bäume auf einem 30 Meter langen Streifen westlich der Bundesstraße.

„Wir werden dafür eine der beiden Fahrspuren in Richtung Trier komplett sperren und wahrscheinlich auch hin und wieder um eine kurzzeitige Vollsperrung der B 51 nicht drum herumkommen“, sagt Frank. Zwar werde versucht, mit Hilfe einer 16-Tonnen-Seilwinde die Bäume beim Fällen in die gewünschte Richtung zu ziehen, erklärt der Förster, doch je größer und mächtiger ein Baum sei, desto schwieriger werde das.

„Die Sicherheit hat höchste Priorität“, sagt Frank, betont aber gleichzeitig auch, dass man bemüht sei, den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. „Wir werden die Straße immer erst nach dem Berufsverkehr am Morgen sperren“, so der Förster, der froh ist, dass sich der Landesbetrieb Mobilität (LBM) um die Sperrung und die Verkehrssicherung kümmert.

Eine enge Abstimmung erfordert das Vorhaben aber nicht nur mit dem LBM, sondern darüber hinaus auch mit der Oberen Naturschutzbehörde. In dem Waldstück nisten und leben nämlich auch geschützte Fledermausarten. „Unser Ziel ist es natürlich, möglichst wenig Fledermaushabitat-Bäume zu fällen“, sagt der Revierförster. Aus diesem Grund seien alle Bäume in dem betroffenen Bereich begutachtet worden.

„Wir starten bewusst erst so spät, um die Jungenaufzucht abzuwarten“, erklärt er. Erschwert werde das Vorhaben aber dennoch dadurch, dass die Fledermäuse für ihre Höhlen bevorzugt faule Bäume aussuchten, sagt Frank. Im Zweifel aber stehe die Verkehrssicherheit über dem Naturschutz. Und was die Fichten und Eschen betreffe, so würden diese auf dem 30 Meter breiten Korridor ausnahmslos gefällt.

„Das Triebsterben der Esche sorgt für Probleme im Wurzelbereich“, erklärt der Förster. Und auch für die Fichten sei der Boden ungeeignet und die Standsicherheit deshalb nicht gewährleistet. Von den Schäden, die durch Trockenheit und Borkenkäferbefall verursacht wurden, ganz abgesehen.

Aufgrund des hohen Aufwands und der damit verbundenen Kosten ist die Maßnahme für die Waldbesitzer nicht wirklich lukrativ. Im Gegenteil: Frank geht davon aus, dass die meisten am Ende mehr Ausgaben als Einnahmen haben werden. Zumal die Holzpreise derzeit ohnehin im Keller sind. Sämtliche der mehr als 30 privaten Waldbesitzer von dieser Maßnahme zu überzeugen, sei deshalb nicht einfach gewesen, sagt der Revierleiter. Am Ende aber habe bei allen die Vernunft gesiegt.

„Ein Großteil der Waldbesitzer würde den 30 Meter breiten Streifen gerne abgeben, und einige hatten auch gehofft, den im Rahmen der Flurbereinigung vor ein paar Jahren loszuwerden“, sagt der Mitarbeiter des Forstamts Bitburg. Doch daraus sei nichts geworden.

Drei Wochen sind für die Forstarbeiten angesetzt. Und geplant ist, mit der einspurigen Sperrung der Fahrbahn von Norden nach Süden zu wandern.