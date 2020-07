Verkehr : Straße bekommt bessere Decke und bessere Entwässerung

Weidingen/Hütterscheid An der K 65 zwischen Weidingen und Hütterscheid wird ab Montag gearbeitet. Dabei steht auch der Hochwasserschutz im Fokus. Das Land übernimmt einen Großteil der Kosten.

Ganz so schlecht, meint Markus Hager vom Landesbetrieb Mobilität, sei die Straße zwischen Weidingen und Hütterscheid auf den ersten Blick zwar nicht. Dennoch, räumt er ein, seien die ab Montag, 6. Juli, geplanten Arbeiten an der Kreisstraße 65 zwischen der Einmündung L 8/K 65 bei Weidingen und dem Ortsausgang Hütterscheid notwendig.

Das liege vor allem an dem Teilstück der Baustrecke, das steil herunter nach Hütterscheid führt. Denn dort gab es Probleme mit der Entwässerung. „Das Wasser lief zum Teil ungebremst in den Ort“, sagt Hager. Daher werde man sich an diesem 800 Meter langen Abschnitt der Straße nicht nur um eine neue zweilagige Trag-Deckschicht für die Fahrbahn kümmern, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sondern auch um die Entwässerungsproblematik. Damit die Niederschläge künftig geordnet abgeleitet werden können, wird an der Böschung und an den Einfassungen gearbeitet. Auf dem zweiten, ebenfalls 800 Meter langen Abschnitt der Strecke Richtung Niederweidingen geht es nur um eine Erneuerung der Deckschicht.