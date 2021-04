Corona-Pandemie : Eifelkreis zieht Notbremse: Die Lockdown-Regeln

Foto: dpa/Patrick Pleul

Bitburg/Prüm Jetzt führt an der Bundes-Notbremse kein Weg mehr vorbei. Auch beim Robert-Koch-Institut, dessen Daten maßgeblich sind, liegt der Eifelkreis nun am dritten Tag in Folge bei der 7-Tages-Inzidenz über 100. In der Nacht auf Samstag werden die Corona-Regeln verschärft.

Der Lockdown beginnt um 0 Uhr.

Konkret bedeutet das für die Bürger im Eifelkreis, dass es von 22 bis 5 Uhr eine Ausgangssperre gibt. Ausnahmen sind nur in medizinischen Notfällen sowie für Nachtschichten im Beruf möglich. Zudem darf man – alleine! – auch noch bis Mitternacht an der frischen Luft spazieren. Auch das Durchfahren oder Durchreisen des Kreises ist während der Ausgangssperre untersagt.

Info Aktuelle Corona-Lage Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag eine 7-Tage-Inzidenz von 135,3 gemeldet. 37 Neuinfektionen wurden bekannt. Die Zahl der aktuellen Fälle liegt bei 290. Der Anteil der nachgewiesenen Virusmutationen bei 55,1 Prozent.

Kontakte sind nur noch mit maximal einem weiteren Menschen eines anderen Haushalts erlaubt. Das gilt im öffentlichen Raum wie auch im Privaten und kann geahndet werden. Bei Bestattungen dürfen bis zu 30 Menschen zusammenkommen, Veranstaltungen wie „Leichenschmaus“ oder Trauercafé sind untersagt.

Im Einzelhandel wird zum Termin-Shopping ein negativer Schnelltest gebraucht. Gleiches gilt beim Frisör und im Baumarkt. Die Außengastronomie wie auch Nagel-, Kosmetik-, Massage- und Tatoo-Studios müssen wieder schließen. Wie gewohnt geöffnet bleiben Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Tier- und Babybedarfmärkte sowie Blumengeschäfte.

Für die Teilnahme am Schulunterricht gilt eine Testpflicht.

Anstelle eines negativen Testergebnisses können vollständig Geimpfte, deren Zweitimpfung 15 Tage zurückliegt und die keinerlei Symptome haben, auch ihren Impfpass vorlegen. Gleiches gilt allerdings nicht für Genesene. Sie brauchen einen Test.

Aufgehoben wird die Bundes-Notbremse erst, wenn der Eifelkreis fünf Tage in Folge wieder Inzidenzwerte von unter 100 hat. Dann wird zum übernächsten Tag gelockert.