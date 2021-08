Analyse zur kommunalen Hochwasserhilfe und Selbstverwaltung : Hochwasserhilfe vom Kreis: Wer soll das bezahlen?

Die AfD möchte, dass der Eifelkreis sich mit sechs Millionen an der Hilfe für die Flutopfer beteiligt. Ist das eine realistische Forderung oder reiner Populismus? Eine Analyse.

Das Hochwasser vor drei Wochen hat in der Eifel schreckliches Elend verursacht. Etliche Bürger gerieten unverschuldet in eine Katastrophe und verloren Haus und Hof, Hab und Gut. Wofür, wenn nicht für Soforthilfen in diesen Krisengebieten, sollte der Staat also Geld locker machen? Etwa für Kunst am Bau vielleicht oder für die Aussiedlung des Juchtenkäfers?

Wohl eher nicht. Dass Bund und Länder nun helfen müssen — da sind sich ja alle einig. Doch könnten nicht auch die Kommunen ein bisschen was springen lassen? Genau das fordert nun die AfD im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Sechs Millionen Euro sollen es laut einem Antrag der „Alternative für Deutschland“ sein. Man könne ja dafür unnötige Ausgaben zurückfahren.

Ist das reiner Populismus oder eine realistische Forderung? Wir gehen der Frage nach.

Direkt zu Beginn: In einem Punkt hat die AfD recht. Die Verschwendung von Steuergeld ist in der Bundesrepublik ein reales Problem. Da braucht man nicht mal die großen Geldfresser wie den Berliner Flughafen oder die Elbphilharmonie Hamburg zu bemühen.

Das fängt auch vor der Haustür an. Wenn wie etwa zwischen Wittlich und Salmtal die Straße derart dilettantisch saniert wird, dass man ein paar Monate später wieder mit dem Bagger drüber muss. Oder wenn es neun Jahre braucht, um einen Tunnel auf einem Radweg bei Auw an der Kyll auf den neuesten Stand des Brandschutzes zu bringen. Und auch der Hochmoselübergang, jenes Milliardenbauwerk, das weit hinter den Erwartungen zurückblieb,, könnte hier genannt werden. Um nur einige Beispiele zu nennen.

Aber, und jetzt kommt ein großes Aber: Die meisten Kommunen, und so auch der Eifelkreis, haben nicht mal den finanziellen Spielraum, um Geld aus dem Fenster zu werfen. Die schmalen Budgets der meisten Landkreise in Rheinland-Pfalz werden von Pflichtaufgaben verschlungen, wie der Sanierung von Schulen und Straßen sowie Sozialleistungen.

Wann immer ein Kreis also investieren will, muss er Land oder Bund um Fördermittel anpumpen oder Kredite aufnehmen. Eigene Einnahmen gibt es keine. Sie stammen aus Umlagen der Ortsgemeinden, die ihrerseits Geld etwa aus Gewerbesteuern einnehmen. Und diese zum Großteil wieder an die Verbandsgemeinden und Kreise abführen müssen.

Die Folge ist eine Scheinselbstständigkeit der Kommunen. De fakto können die meisten Dörfer ohne Fördergeld oder Kredite nichtmal die Glühbirnen ihrer Straßenlaternen wechseln lassen. Geschweige denn Straßen sanieren oder Kitas aufzurüsten oder neu zu bauen, wie dies derzeit ein gewisses Zukunftsgesetz des Landes von ihnen verlangt. Um jeden Groschen müssen sie mit der Kommunalaufsicht feilschen.

Seit Jahren wachsen daher Schuldenberg, von dem nicht nur die EIfeler womöglich niemals werden hinabsteigen können. Zumindest solange nicht, wie es bei der chronischen Unterfinanzierung der kommunalen Familie in Rheinland-Pfalz bleibt.

Angesichts dieser finanziellen Notlage, die sich im Übrigen in der Vergangenheit eher verschärft als gebessert hat, ist die Forderung nach Hilfszahlungen aus dem Kreisbudget reiner Populismus. Mit den paar Cent, die sich vielleicht unter Schmerzen zusammenkratzen ließen, wäre niemandem geholfen. Im Gegenteil. Es wäre ein symbolischer Akt auf die Kosten künftiger Generationen.

Das weiß jeder, der sich mit Kommunalpolitik länger befasst hat. Die meisten Bürger aber haben sich sicher nicht in das komplizierte Finanzierungsmodell der Gemeinden und Kreise eingelesen. Wenn sie hören, dass die Kommune den Antrag der AfD verworfen hat und der Kreis letztlich kein eigenes Geld für die Flutopfer aufbringt, dann könnte das bei ihnen seltsam ankommen. Und ein fatales Signal von einem Staatsversagen senden, bei dem die AfD seit Jahren mitfunkt.

Und worauf die Partei mit ihren „unnötigen Ausgaben“ hinaus will, lässt sich ja erahnen. So hat sich die Fraktion seit sie im Bitburg-Prümer Kreistag sitzt ja zum Beispiel mehrfach gegen Ausgaben und die Schaffung von Stellen für den Klimaschutz gestellt. Wer diese Projekte einzustampfen gedenkt, würde aber wirklich am falschen Ende sparen. Das hat uns ja gerade die Flutkatastrophe noch einmal vor Augen geführt.

Da stehen sie alle, beim Besuch von Malu Dreyer in Prüm: Aber könnten die kommunalen Vertreter sich nicht mehr für die Unterstützung der Flutopfer stark machen?