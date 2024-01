Proteste deutschlandweit Landwirtschaft in der Eifel in der Krise? Das sagen die Zahlen

„Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss!“ Das ist das Motto, unter dem der Deutsche Bauernverband zu einer Aktionswoche der Landwirte aufgerufen hat. Voraussichtlicher Höhepunkt: Die Demos am Montag, 8. Januar. Mittendrin: Veranstaltungen in Daun und Bitburg, zu denen protestierende Bauern in Sternfahrten anreisen (der TV berichtete). Und es werden viele mitmachen: Allein 200 Teilnehmer sind angemeldet. Es kommen sicher mehr. Eine offizielle Kundgebung ist um 10 Uhr auf dem Bedaplatz in Bitburg. Hintergrund des Protests: der drohende Wegfall von Subventionen.