Glaube : Atempause mit Gott

Waxweiler Die Pfarreiengemeinschaft Schönecken-Waxweiler lädt herzlich ein zur „Atempause mit Gott“ am Freitag, 22. November, um 17 Uhr in der Kapelle des Alten- und Pflegeheimes in Waxweiler. Die Atempause wird als Friedens- und Fürbittgebet von der Gruppe Gaudete unter der Leitung von Jürgen Ehlen gestaltet.

