Landtagswahl : Eifelkreis bietet Wahlhelfern keine Schnelltests an

Schnelltests auf Covid-19 gibt es nicht für alle Wahlhelfer in der Region. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bitburg-Prüm Der Landkreis Trier-Saarburg hat für alle Wahlhelfer Corona-Selbsttests organisiert. Die Stadt Trier bietet den Ehrenamtlern, die am Sonntag in den Wahllokalen stehen und Stimmen auszählen, einen Schnelltest auf dem Messegelände an.

Die Verwaltung des Eifelkreises hingegen verzichtet auf dergleichen.