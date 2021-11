Kommunen : „Jetzt liegt’s an dir, lieber Andreas!“ Der Eifelkreis hat einen neuen Landrat (Fotos/Video)

„Jetzt liegt’s an dir, lieber Andreas!“ Der Eifelkreis hat einen neuen Landrat (Fotos/Video)

Schönecken Jetzt ist er im Amt: Der Eifelkreis Bitburg-Prüm hat seit Freitagnachmittag einen neuen Landrat.

Der erinnert zu Beginn daran, dass es sich ja um eine Sitzung des Kreistags handelt, zu der allerdings deutlich mehr Besucher gekommen sind als üblicherweise. Und dass es nur einen Tagesordnungspunkt gebe. Es sei denn, jemand habe noch einen Änderungswunsch. Hat niemand, und so geht es gleich nach Billens Begrüßung sämtlicher Ehrengäste (und es sind viele) an die Ernennung. „Jetzt liegt’s an dir, lieber Andreas!“, ruft Billen dem neuen Chef im Kreishaus zu – die Herausforderungen seien groß genug.