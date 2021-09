Bitburg : Andreas Kruppert wird neuer Landrat

Andreas Kruppert hat es geschafft. Er wird der neue Landrat für den Eifelkreis Bitburg-Prüm. Zusammen mit seiner Ehefrau Kathrin ist er am Sonntag in seinem Heimatort Sülm zur Wahl gegangen. Foto: TV/Stefanie Glandien

Bitburg Mit 64,5 Prozent hat Einzelbewerber Andreas Kruppert den Sieg eingefahren. Auf Julia Köster, die für die Freien Wähler angetreten ist, entfielen 35,5 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,4 Prozent.

Das konnte man durchaus schon als gutes Omen deuten: Beim Heimspiel der ersten Fußballmannschaft DIST (Dahlem, Idenheim, Sülm, Trimport) siegte die heimische Mannschaft drei zu eins gegen Waxweiler. Am Fußballfeld als Zuschauer dabei war auch Andreas Kruppert (Einzelbewerber) am Tag der Landratswahl.

Der Morgen hatte für den Anwärter auf den Posten noch entspannt begonnen mit einem Familienfrühstück. In seiner Heimatgemeinde Sülm war an diesem Tag Kirmes. „Wir haben uns zum Mittagessen mit Freunden und Nachbarn getroffen“, erzählt Kathrin Kruppert. Dann sei bei ihm die Anspannung doch etwas gestiegen, sagt Andreas Kruppert.

Unbegründet, wie sich später herausstellt. Um 22.16 Uhr ist klar: Andreas Kruppert hat den Sieg eingefahren. Mit 64,5 Prozent liegt der 42-Jährige deutlich vor seiner Herausforderin Julia Köster, auf die 35,5 Prozent der Stimmen entfallen. Insgesamt waren 80 000 Bürger aufgefordert, einen Nachfolger für Joachim Streit zu wählen, der im Mai seine Amtszeit aufgrund seines Wechsels in den Landtag vorzeitig beendete.

„Ich freue mich total über das Ergebnis“, sagt Kruppert kurz nach der Wahl gegenüber dem TV. Besonders gut abgeschnitten hat er in vielen Gemeinden der Südeifel und in der Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld. Dort ist er seit 2010 VG-Bürgermeister. In Sülm bekommt er sogar 89,7 Prozent der Stimmen. Und in der Ortsgemeinde Arzfeld sind es 81,6 Prozent. „Da, wo ich lebe und arbeite, sind die Ergebnisse besonders gut. Das liegt daran, dass mich die Menschen da am besten kennen“, erklärt der Wahlsieger das gute Abschneiden. „Das ist eine schöne Bestätigung.“

Neben der großen Freude über seinen Sieg ist er nun froh, den Wahlkampf hinter sich zu haben. „Nach so einer Zeit fällt jetzt etwas von mir ab“, sagt der gebürtige Biesdorfer. Den Abend verbringt er zunächst in der neuen CDU-Geschäftsstelle, die in der Poststraße am Spittel in Bitburg eröffnet hat. Neben seiner Familie, Freunden und Wahlkampf-Team ist auch Patrick Schnieder (CDU) mit Ehefrau Andrea vor Ort. Dieser freut sich ebenfalls über das wiedergewonnene Direktmandat für den Bundestag.

Gelöste Stimmung herrscht auch in einer Bitburger Pizzeria, wo die Landratskandidatin Julia Köster und die Bundestagskandidatin der Freien Wähler, Petra Fischer, zusammen mit Familie, Freunden und Wahlkampf-Team die Wahlergebnisse feiern. Ihre Enttäuschung über den Wahlausgang scheint Julia Köster schnell abgeschüttelt zu haben. Jedenfalls zeigt sie sich gegenüber der Presse als taffe Verliererin: „Natürlich möchte jeder nach dem Wahlkampf gern als Sieger rausgehen“, sagt sie. Alles, was über 30 Prozent hinausgehe, sei für sie als Quereinsteigerin ein guter Erfolg, urteilt sie.

So gibt es auch Orte, wo die Leiterin des Finanzamtes Bitburg-Prüm mehr als 50 Prozent gewonnen hat. In Büdesheim (VG Prüm) holt sie beispielsweise 53,3 Prozent. Auch in Oberkail (VG Bitburger-Land) war die Volljuristin erfolgreich. Dort erreicht sie 52,8 Prozent der Stimmen. In Bitburg bekommt sie 38 Prozent und in Prüm 42,4 Prozent der Stimmen. „Es ist ganz klar erkennbar, dass ich im städtischen Bereich stärker als im ländlichen Bereich abgeschnitten habe“, sagt Julia Köster. Auch im Norden des Eifelkreises lief es für sie deutlich besser. Ihr gutes Ergebnis in Prüm und Bitburg erklärt die gebürtige Neusserin damit, dass die Menschen in den Städten schneller zugängig und offener seien. „Ich hätte mehr Zeit gebraucht, um mich noch mehr bekannt zu machen“, sagt die 50-Jährige.

„Mit Dr. Julia Köster hatte die FWG Bitburg-Prüm eine hervorragende Kandidatin zur Landratswahl. Julia hat einen starken Wahlkampf gemacht und viele Menschen überzeugt. So hatten die Wähler auch eine Wahl. 35,5 Prozent sind eine starke Nummer, vor allem, weil SPD, Grüne, FDP Andreas Kruppert (CDU) unterstützten. Andreas Kruppert gelten unsere aufrichtigen Glückwünsche zur Wahl“, sagt Joachim Streit, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler und ehemaliger Landrat des Eifelkreises. „Hätte der Wahlkampf noch länger gedauert, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre.“

Der Meinung ist auch Julia Köster. Wir erreichen sie am Tag nach der Wahl beim Abhängen der Plakate. „Mir ist aufgefallen, dass ich vor der Auszählung der Briefwahl in Bitburg 45 Prozent hatte und dann auf 38 Prozent runter bin. Das zeigt, dass ich gerade in den letzten Wochen ordentlich nachgelegt habe.“ Im Kreistag haben die Freien Wähler 14 Prozent erreicht, sie sei auf 35 Prozent gekommen, „daran sieht man deutlich, dass ich von anderen Parteien Stimmen abgefangen habe, obwohl die Herrn Kruppert unterstützt haben“, sagt sie. Ihm wünsche sie „eine glückliche Hand“. Es gebe unglaublich viel zu tun und knackige Probleme. „Die Menschen haben es verdient, dass man sich derer annimmt.“ Andreas Kruppert ist am Tag nach der Wahl noch völlig geplättet vom Erfolg: „Das wird mal ein paar Tage sacken müssen.“

Der Erste Kreisbeigeordnete Michael Billen beglückwünschte den Wahlsieger zu seinem Erfolg und sprach Julia Köster seine Anerkennung aus: „Besonders freue ich mich darüber, dass beide Bewerber einen überaus fairen und rücksichtsvollen Wahlkampf geführt haben. Dies zeichnet beide Persönlichkeiten aus. Dass die Bürgerinnen und Bürger ihr Vertrauen in deutlicher Mehrheit Andreas Kruppert ausgesprochen haben, ist ein klares Zeichen.“

Landratswahl: Wahlhelfer Rudi Schmidt (links) und Wählerin Celina Jansen im Wahllokal Schönecken. Foto: Alexander Wittlings Foto: TV/Alexander Wittlings