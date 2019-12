BILDER-WOCH : Angehende Baumwarte pflanzen Obstbäume

Baumwartkurs - Die Kursteilnehmer konnten am zweiten Tag praktische Erfahrungen sammeln. Auf einer Gemeindefläche in Bollendorf pflanzten sie Hochstammobstbäume. Foto: Holger Tülp

Bollendorf Das Streuobstbüro der Naturparke Nord- und Südeifel veranstaltet einen Baumwartkurs, der vom DLR Rheinpfalz fachlich durchgeführt wird. Beim zweiten der acht Module ging es um junge Obstbäume, denn der Winter ist die beste Pflanzzeit.

Die Kursteilnehmer pflanzten auf einer Fläche in Bollendorf hochstämmige Obstbäume. Den angehenden Baumwarten wurde auch das theoretische Hintergrundwissen vermittelt, damit sie wissen, was sich in der Pflanze beim Beschnitt abspielt und welche Folgen ihr Eingriff auf den Baum haben wird. Weitere Informationen gibt es auf ­streuobst.naturpark-suedeifel.de Foto: Holger Tülp