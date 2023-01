Justiz : Angeklagte gestehen Gerolsteiner Raub

Die Verhandlung am Landgericht in Trier wird am 30.Januar mit den Zeugenbefragungen fortgesetzt. Foto: TV/Verona Kerl

Gerolstein/Trier Reue und Entschuldigungen im Gerichtssaal: Angeklagte nennen als Motive für die Gewalt gegen das Opfer Geschäftsschulden und Drogensucht.

Von Friedhelm Knopp

Zweiter Tag im Gerolsteiner Raubprozess vor dem Trierer Landgericht. Angeklagt wegen schweren Raubes ist ein noch junges Trio aus der Vulkaneifel. Was ist der Grund?

Ein vermeintliches Beratungsgespräch über Geldanlagen und günstige Versicherungen endete am 17. Juni 2022 für einen Versicherungs- und Anlagenberater in Gerolstein im Debakel. Der angebliche Kunde Y. hatte den Mann in sein Shisha- und Zigarettengeschäft in Gerolstein bestellt, wo aber schon seine jungen Komplizen P. und S. auf ihn warteten. Sie überwältigten den älteren Mann, banden ihn mit Kabeln auf einem Stuhl fest und zogen ihm Wäschestücke über den Kopf.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Trier wurde der Mann dann in den Schwitzkasten genommen, bis er Atemnot und Todesangst erlitt. Schließlich gab es noch einen Schlag mit der Faust in die Rippen. Nach dieser „Vorbehandlung“ erklärte Initiator Y. dem Opfer die „Bedingungen“: 250.000 Euro seien zu zahlen. Der Überfallene gab schließlich seine Bankkarten nebst PIN-Nummern her. Dann fuhr man zum Büro des Überfallenen, wo Y. mithilfe eines TAN-Gerätes mehrere Beträge – insgesamt rund 57.000 Euro – auf sein eigenes Konto überwies. Kurz vor Ende der Tortur wurden vom Überfallenen nochmals 400.000 Euro gefordert, zahlbar in Raten – ansonsten würden „fünf Rumänen seine Ehefrau besuchen“. Soweit kam es aber nicht, denn der Geschädigte hatte sofort die Polizei informiert. Immerhin hob S. später vom Konto des Geschädigten auf Weisung von Y. noch 3000 Euro als Entlohnung für die Helfer ab.

Soweit die Vorgeschichte. Am 21. Dezember gab es vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Trier das große Wiedersehen: Auf der Anklagebank der junge Geschäftsmann Y. und seine Helfer S. und P. Auf der Gegenseite der Überfallene als Nebenkläger. Dieser erste Tag war noch gefüllt mit der Anklage und den Fragen zur Person der Anklagten. Den zweiten Verhandlungstag nun im neuen Jahr könnte man auch als Tag des Gesangs, der zerknirschten Reue und der Entschuldigungen bezeichnen.

Wie von den Verteidigern schon zum Prozessauftakt angedeutet, folgt Geständnis auf Geständnis. Y. als Ältester im Bunde erklärt, dass er den Anklagesachverhalt voll einräume und er auch der Initiator der Tat gewesen sei, obwohl er selbst an den Geschädigten nicht Hand angelegt habe.

Aber dann sei „irgendwie alles aus dem Ruder gelaufen“. Als Motiv gibt der gelernte Kaufmann dramatische Geldnot an. Er sei mit seinem Geschäft total in die Schulden geraten und habe die Gläubiger im Nacken gehabt. Y.: „Die sind in der Branche knallhart, bei 30.000 Euro Schulden bedrohen die auch deine alten Eltern.“ Sehr ausführlich schildert er die Vorbereitungen, wie ihm Dritte den Betroffenen als potenzielles Überfallopfer empfahlen und wie er die bis dahin noch unbekannten Helfer P. und S. anheuerte. Und Y. entschuldigt sich beim Nebenkläger „aufs Herzlichste“, er bedauere das alles sehr und sagt: „Ich weiß, was ich getan habe, aber wenn einer mit dem Schlagstock hinter dir steht und sagt ,tue es, dann tust du es.“

Viel Reue zeigt auch Helfer P. als Jüngster des Trios. Auch ihm tut alles leid.

„Ich weiß, dass ich da mitgemacht habe, ich weiß, dass wir dem Mann Gewalt angetan haben, aber was ich da genau gemacht habe, kann ich nicht sagen, denn ich stand total unter Drogen.“ Er habe dringend Geld gebraucht für seinen ständigen Konsum von Amphetamin, LSD und Cannabis und sei deshalb bei der Sache eingestiegen. P.: „Am Ende habe ich nicht mal einen Cent bekommen.“