Freizeit : Anglerverband Eifel bietet neuen Fischereilehrgang

Bleialf (red/fpl) Der Anglerverband Eifel bietet zum Frühjahr wieder einen Fischereilehrgang in Bleialf an. Die Inhalte sollen im Blockunterricht vermittelt werden, damit der Prüfungstermin Anfang Juni eingehalten werden kann.

Beginn ist am Samstag, 27. März, 10 Uhr, im Gemeindehaus in Bleialf (Dauer: bis 17 Uhr). Der Vorbereitungskurs zur staatlichen Fischerprüfung umfasst fünf Prüfungsgebiete: Fischkunde, Gewässer- und Gerätekunde, Tier- und Naturschutz und Gesetzeskunde. Insgesamt sind 42 Stunden vorgesehen, von denen 35 nachzuweisen sind, um zur Prüfung bei der Kreisverwaltung in Bitburg am Freitag, 5. Juni, zugelassen zu werden. Für Jugendliche kostet der Kurs 100 Euro plus 29 Euro Prüfungsgebühr, Erwachsene zahlen 150 Euro plus 29 Euro Prüfungsgebühr.