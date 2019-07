Schule : Anmeldefristen für ABC-Schützen 2020

Bitburg Die Anmeldung der Schulneulinge für das Schuljahr 2020/21 ist am Montag, 9. September. In der Grundschule Bitburg-Nord ist die Anmeldung von 14 bis 18 Uhr möglich, in der Grundschule Bitburg-Süd von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken