Verkehrsbehinderungen erwartet Wieso am Kyllburger Annenberg früher gebaggert wird als geplant

Eigentlich sollten die Kyllburger Bürger noch etwas Zeit haben, bis die Straße Am Annenberg ausgebaut wird. Wie die Stadt mitteilte, war der Baubeginn für die 17. Kalenderwoche, also die Woche nach dem 24. April, geplant. Als dann vor einigen Tagenjedoch das Telefon des Beigeordneten Reinhold Schneider, der Bürgermeister Wolfgang Krämer urlaubsbedingt vertrat, klingelte, änderte sich das. Man sei bereits mit einer anderen Baustelle fertig, früher als geplant, sagte der Vertreter der beauftragten Baufirma am anderen Ende der Leitung.