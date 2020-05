Bei der Ausschreibung kamen zu teure Angebote heraus : Anschaffung von Funkzentrale verzögert sich

Bitburg-Prüm (cha) Das Katastrophenschutzzentrum des Eifelkreises soll eine neue Fernmeldezentrale bekommen. Die Technik soll die Kommunikation zwischen den Rettungskräften in Krisensituationen zu erleichtern. Und auch von dem Gebäude in der alten Kaserne einen Zugang schaffen, um Funksprüche zu empfangen und zu versenden.

Fragen warf in der Sitzung am Montag allerdings die Preisberechnung für die Anlage auf. So belief sich die ursprüngliche Kostenschätzung für die Zentrale auf 85 000 Euro. Bei der Ausschreibung dann aber lag das niedrigste Gebot bei mehr als der doppelten Summe, nämlich 193 336 Euro. Pikant dabei: Die Schätzung und das Mindestgebot stammen von derselben Firma, der Kalina Funktechnik GmbH.