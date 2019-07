Markt : Großer Trödelmarkt in Lambertsberg

Trödelmarkt Lambertsberg. Foto: TV/Heimatverein Lambertsberg

Lambertsberg (red) Der Heimatverein Lambertsberg veranstaltet am Sonntag, 28. Juli, von 10 bis 17 Uhr den 30. Antik- und Trödelmarkt in Lambertsberg. Der Markt lockt etwa 130 Aussteller und bis zu 3 000 Schnäppchenjäger in den Eifelort.

Rund um das Dorfgemeinschaftshaus bieten die Händler Antiquitäten, Trödel und Sammlerstücke. Neu- oder Fabrikware dürfen nicht angeboten werden. Für das leibliche Wohl wird Kaffee und Kuchen, Würstchen und Reibekuchen angeboten. Händler können sich unter Telefon 06554/900541 anmelden.