Vorwürfe stehen im Raum Antisemitischen Song veröffentlicht? „Der Gelähmte“ und Multikulturelles Zentrum sehen sich vor Gericht

Manchmal stimmen Formulierungen. Zum Beispiel, wenn man über Rolf Weber sagt, dass er in der Eifel „bekannt wie ein bunter Hund“ sei. Bekannt, weil er als „Der Gelähmte“ seit vielen Jahren in der Region musikalisch und sportlich (Weber ist Profi-Billiardspieler) unterwegs ist. Bunt, weil der Speicherer mit seinem Auftreten und seinen Texten durchaus aneckt. Aber was, wenn aus diesem Anecken ein Gerichtsprozess entsteht?