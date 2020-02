Kreis lässt AfD Antrag zur AfA nicht zu : Landrat muss über Zuständigkeit entscheiden

Bitburg Nach dem Stadtrat Bitburg wird am Montag auch der Kreistag über die Wiedereröffnung des Flüchtlingsheims auf dem Flugplatz diskutieren. Wenn der Antrag der AfD überhaupt zugelassen wird.

Eigentlich hatte die Alternative mit diesem Plakat vor der Kreistagssitzung am Montag Wahlkampf machen wollen. Ein Infostand auf dem Bitburger Spittel sei geplant gewesen, sagt der Vorsitzende Otto Hiller von Gärtringen. Doch daraus wurde nichts. Das Plakat wurde lediglich auf dem Neujahrsempfang in Auw an der Kyll präsentiert. In der Fußgängerzone kam es nie zum Einsatz. Denn die Mitglieder Alternative wissen noch gar nicht, ob ihr Antrag überhaupt zugelassen wird.