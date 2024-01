Aussage in Bitburg Eklat auf der Bühne: Wieso die Polizei nach einer Demo gegen eine Frau ermittelt

Auf eines sollten wir uns einigen können: Menschen zu beleidigen ist nicht die feine englische Art. Ungünstig ist es dazu, wenn viele zuhören und genau mitbekommen, was man sagt. Noch schlechter (aber man muss damit rechnen, ist schließlich 2024): Wenn man dabei gefilmt wird. Alle diese Dinge sind bei einer Demo in Bitburg am Montag zusammengekommen – und resultieren in einer Strafanzeige. Was war genau passiert?