Behinderungen durch Mäharbeiten : Arbeiten an der B 51 bei Dausfeld und Rommersheim

Dausfeld/RommerheIm An der B 51 zwei Tage lang gemäht – und zwar zwischen dem Anschluss Dausfeld und der A 60. Dies teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein mit.

Gemäht wird laut LBM in zwei Abschnitten: am 4. August wird zwischen dem Anschluss Rommersheim und dem Kreisel an der Anschlussstelle der A 60, am 5. August zwischen dem Anschluss Dausfeld und dem Anschluss Rommersheim.

Die Umleitung verläuft am 4. August für den Verkehr aus Richtung Köln in Richtung A 60/Trier ab dem Anschluss Rommersheim über die B 265 in Richtung Prüm und Niederprüm bis zur Anschlussstelle der A 60. Am 5. August wird der Verkehr aus Richtung Köln in Richtung A 60/Trier ab dem Anschluss Dausfeld abgeleitet und über die B 410 und die B 265 bis zum Anschluss Rommersheim geführt.

Der Verkehr aus Richtung A 60/Trier in Richtung Köln wird am 4. und 5. August jeweils an der Arbeitsstelle vorbei geleitet.