Störung : Arbeiten an Telefonanlage

Bitburg Aufgrund von Arbeiten an der Telefonanlage der Polizei Bitburg am Dienstag, 17. März, in der Zeit von 0 Uhr bis circa 8 Uhr, werden die Bürger aus diesem Bereich gebeten, sich bei polizeilichen Anliegen an folgende Telefonnummer zu wenden: 0651 9779-7979. Der Notruf funktioniert wie gewohnt.



