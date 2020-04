Verkehr : Arbeiten auf B 51 dauern bis 15. Mai

Stadtkyll (red) Die Bauarbeiten auf der B 51 zwischen der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen und der Anschlussstelle Stadtkyll dauern länger als ursprünglich geplant. Dies teilt der Landesbetrieb Mobilität Gerolstein mit.

Das heißt: Der Verkehr aus Richtung Stadtkyll in Richtung Trier/Prüm sowie der Verkehr aus Richtung NRW in Richtung Stadtkyll muss noch bis voraussichtlich zum 15. Mai umgeleitet werden. So lange sei auch die Anschlussstelle Stadtkyll für den Verkehr aus beiden Richtungen gesperrt. Umleitungen seien eingerichtet.