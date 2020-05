Kinderbetreuung in Bitburg : Kasernenblock 201 wird entkernt und dann zur Kita umgebaut

BITBURG Auf dem Gelände der Alten Kaserne laufen die Vorarbeiten für den Umbau des Kasernenblocks 2001 zur neuen Kita.

Es geht voran. Allerdings zunächst einmal in die andere Richtung. Bevor nämlich mit dem eigentlichen Umbau des Kasernengebäudes 2001 begonnen werden kann, muss zunächst erst einmal einiges entfernt werden. „Im Moment laufen die vorbereitenden Abriss- und Entkernungsmaßnahmen, das Gebäude wird also fast bis auf Rohzustand zurückgebaut“, sagt Martin Jutz von der Architektengruppe Weber & Partner aus Bitburg, der für die Planung des Bauvorhabens zuständig ist. Mehr als 8,5 Millionen Euro investiert die Stadt Bitburg in die Umnutzung des denkmalgeschützten Sandsteingebäudes. Entstehen soll dort eine neue Kita mit insgesamt elf Gruppen, um dem Bedarf an zusätzlichen Kitaplätzen gerecht zu werden. Diese werden nämlich dringend benötigt.