Gewerkschaft : Arbeitnehmer können neue Beratungen nutzen

Bitburg/Prüm/Trier/Saarbrücken (red) Wer im Eifelkreis Bitburg-Prüm auf dem Bau, in der Gebäudereinigung oder in der Forst- und Landwirtschaft arbeitet, kann sich bei Problemen im Job an die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) wenden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken