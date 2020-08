Frühe Siedlung : Archäologen vermuten Fundstätte unter geplantem Neubaugebiet in Preist

Preist Die Gemeinde Preist will Wohnraum schaffen. Archäologen äußern aber Bedenken, dass das Neubaugebiet womöglich gar nicht so neu ist. Denn es gibt Hinweise auf frühere Besiedlung.

Auf eine derart frühe Besiedlung lässt der sogenannte Keltenring, eine Wallanlage zwischen Auw an der Kyll und Preist schließen. Dass sich später auch Römer in diesem Teil der Fidei niederließen, ist ebenfalls belegt. Auch wenn das Dorf erstmals 1283 urkundlich unter dem Namen „Bristiche“ erwähnt wird.

All das wollen Blöck und seine Kollegen nicht durch Neubauten zerstört wissen. Weswegen die Generaldirektion Kulturelles Erbe Bedenken gegen die Planungen der Gemeinde eingelegt hat. Was allerdings kein „K.O.-Kriterium“ für das Projekt sei, wie der Archäologe sagt.

Und überdies auch nichts Ungewöhnliches: Bei rund einem Fünftel aller Bauvorhaben in der Region melde die Generaldirektion Bedenken an, weil archäologische Funde zu erwarten seien, sagt Blöck.

Bevor die Bagger nun also rollen dürfen, muss erstmal geklärt werden, ob und was da in der Erde liegt. Dazu hat der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend bei einer Bonner Firma eine sogenannte geophysikalische Prospektion in Auftrag gegeben.