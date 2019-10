Weitere Untersuchungen hängen von einem Förderantrag ab : Archäologen wollen wieder in Herforst forschen

Archäologen wollen wieder in Herforst forschen

Herforst Mit etwas Glück und gutem Willen werden die Grabungen am Ortseingang von Herforst im nächsten Jahr weitergehen.

2017 hatten Archäologen dort unter einem Acker die Überreste eines römischen Industriereviers gefunden. Die Wissenschaftler des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz legten antike Öfen frei, buddelten allerhand Keramik aus und kündigten an, bald wiederzukommen. 2019 schafften es die Forscher nicht mehr zur Fundstelle. Doch die Archäologen planen, das kündigt Grabungsleiter Holger Schaaff an, bald wiederzukommen.