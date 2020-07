Geschichte : Geschichte hautnah erleben

Archäologischer Rundweg Bitburg: Bauinschrift Foto: Tourist-Information Bitburger und Speicherer Land

Bitburg (red) Der archäologische Parcours in Bitburg wird am Samstag, 11. Juli, um 10.30 Uhr am Grünen See eröffnet. An elf Stationen erhalten die Besucher Einblicke in die historische Entwicklung von Bitburg.

Mit der kostenfreien App „Archäologischer Parcours Bitburg“ lassen sich Filmsequenzen zur Geschichte und 306 Grad Ansichten des heutigen und römischen Bitburgs aufrufen. Von 11.30 Uhr bis 16 Uhr gibt es am Samstag jede Stunde kostenlose Führungen. Anmeldung vor Ort.