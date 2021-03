Stadtentwicklung : Prümer Hahnplatzumbau nominiert für Landschaftsarchitektur-Preis

Prüm Erste Runde geschafft: Die Neugestaltung des Prümer Zentrums steht auf der Liste für den Deutschen Landschafts-Architekturpreis. Im April fällt die Entscheidung.

Frohe Kunde vom Büro Planorama in Berlin: Der Hahnplatz, von Hauptgeschäftsführer Maik Böhmer im Auftrag der Stadt neu entworfen, ist unter den 35 Nominierten für den Deutschen Landschaftsarchitektur-Preis.

Neben dem ersten Preis werden in neun Kategorien weitere Auszeichnungen verliehen. Die Entscheidung über die Vergabe fällt die neunköpfige Jury auf ihrer Sitzung am Freitag, 23. April. Der Preis wird verliehen vom Bund Deutscher Landschaftsarchitekten, ebenfalls mit Sitz in Berlin.