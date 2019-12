Kostenpflichtiger Inhalt: Ardennen-Offensive : Die Dokumentarfilmer Manfred Klein und Robert Fuchs sitzen am zweiten Teil von „Grenzland in Flammen“

Während der Kämpfe: die Tiergartenstraße in Prüm. Foto: US Army

Buchet/Habscheidermühle Die Eifeler Reservisten Manfred Klein und Robert Fuchs arbeiten am zweiten Teil von „Grenzland in Flammen“, ihrer Dokumentation über die Ardennenoffensive. Und sagten dem TV vorab, was sie dabei entdeckten.

Die Erinnerungsarbeit geht weiter: Manfred Klein aus Buchet und Robert Fuchs aus Habscheidermühle stecken im zweiten Teil ihrer Dokumentation über die Ardennenoffensive, den gescheiterten Versuch des Naziregimes, im Dezember vor 75 Jahren die Gegner im Westen aufzuhalten. Das Ziel war Antwerpen mit dem wichtigsten Nachschubhafen der alliierten Streitkräfte. Nach sechs Wochen war die Offensive zerschlagen. Etwa 40 000 Menschen kamen ums Leben, die Zahl der Verwundeten und Vermissten ist deutlich höher.

Noch im Februar beeindruckte der erste Teil der multimedialen Präsentation von „Grenzland in Flammen“ in Bitburg mehr als 700 Besucher (der TV berichtete). Darin dokumentierten Klein und Fuchs die Vorbereitungen zur Offensive.

Bis Teil zwei zu sehen sein wird – er wird sich mit dem Verlauf der Ereignisse seit dem 16. Dezember befassen –, könnte aber noch etwas Zeit vergehen: Sie sind mittendrin, seit Herbst 2017. Und weil sie immer noch Neues, bislang kaum Bekanntes entdecken und eben gründlich arbeiten, wuchsen „neben unseren Schreibtischen mit jedem Tag die Berge der Berichte“, sagt Klein. Sie arbeiten sich durch Tagesmeldungen, Gefechtsberichte, Gerichtsakten, Verhörprotokolle und viele weitere Originalunterlagen.

Aber sie haben dem TV ein wenig von dem verraten, was sie inzwischen herausgefunden haben. Und immerhin: „Das Drehbuch steht“, sagt Klein. „Wir müssen jetzt sehen, wie wir das filmisch umsetzen können.“

Was sie inhaltlich umsetzen wollen, steht weitgehend fest. Ein Schwerpunkt: Das „Unternehmen Greif“. Mehr als 2600 Freiwillige aus allen deutschen Teilstreitkräften nahmen daran teil. Sie sollten, getarnt als amerikanische Militärangehörige, hinter den Linien der Alliierten Verwirrung stiften, die Marschroute ausschildern und bis an die Maas vordringen, um dort die Brückenübergänge zu sichern.

Die Befreier: General George S. Patton (rechts) mit Soldaten in Bollendorf. Foto: US Army

Tarnunternehmen: Mitglieder der „Operation Greif“ im Dezember 1944. Foto: US Army Signal Corps

Allein über diese Operation, sagt Manfred Klein, „könnte man eine eigene Geschichte schreiben“. Und über die Beteiligten: Einer davon war 1960 Dramaturg bei Gustav Gründgens und dessen legendärer Inszenierung von Goethes „Faust“ am Hamburger Schauspielhaus. Ebenfalls dabei: der spätere Vorstandsvorsitzende „eines marktführenden, weltweit tätigen Großkonzerns“, dazu „zahlreiche spätere Doktoren, Vertreter des europäischen Adels“, viele Männer, die nach dem Krieg dem deutschen Geheimdienst angehörten. Und „Captain Cecil Dryer“, benannt nach einem US-Footballspieler. In Wirklichkeit hieß der Mann Otto Struller und war Balletttänzer. Am 21. Dezember wurde er bei Malmedy gefangen genommen und im Januar 1945 hingerichtet.

Die Operation Greif, so großspurig-teutonisch sie auch benannt gewesen sein mag, war begleitet von zahlreichen Pannen: Schon am ersten Tag der Offensive wurden während der Kämpfe in Heckhuscheid die Unterlagen der Operation bei einem verwundeten Volksgrenadier gefunden und gleich an die alliierte Führung weitergeleitet.

Weiterer Schwerpunkt: Die Kämpfe um St. Vith an Weihnachten 1944. Und die Kriegsverbrechen der Deutschen. Darunter die als „Malmedy-Massaker“ bekannt gewordene Ermordung von 82 amerikanischen Kriegsgefangenen, die sich den Soldaten der SS-„Kampfgruppe Peiper“ in Baugnez, oberhalb von Malmedy, ergeben hatten. Sie wurden auf einer Wiese zusammengetrieben, dann eröffneten die Deutschen das Feuer aus Gewehren und Geschützen. Wer nicht sofort starb, wurde anschließend aus nächster Nähe erschossen.

Ein Mahnmal in Baugnez erinnert an das Verbrechen, das längst nicht das einzige im Verlauf der Offensive blieb: Darunter die Ermordung der „Wereth 11“, elf schwarzer US-Amerikaner, deren Leichen erst im Frühjahr 1945 gefunden wurden (der TV berichtete). Auch vor Zivilbürgern machten Joachim Peiper und seine Sodaten nicht Halt, in Stavelot und Trois-Ponts ermordeten sie zahlreiche Männer, Frauen und Kinder.

All diese – oft brutalen, grauenvollen – Begebenheiten sollen, so das Ziel von Manfred Klein und Robert Fuchs, angemessen aufbereitet werden. Es ist, wieder, viel Stoff. Und schwerer Stoff. Wann rechnen die beiden mit der Präsentation von Teil zwei? „Im Herbst 2020“, sagt Manfred Klein.

Enttarnt: Verhaftung von Otto Struller bei Malmedy im Dezember 1944. Foto: US Army Signal Corps

Baugnez – der Ort, an dem die Deutschen 82 Gefangene ermordeten. Foto: US Army Signal Corps

Der Prümer Johannismarkt im März 1945. Foto: US Army/US Army Signal Corps

Der zerschossene Bahnhof von Prüm am 23. Dezember 1944. Foto: US Army Signal Corps