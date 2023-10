Vor Auftritt in Bitburg Wie viel Humor braucht man aktuell, um Fußball zu schauen, Herr Zeigler?

Vor allem: Einen schönen Fußballabend, auf dem sich alle, inklusive mir, klarmachen, was das Tolle am Fußball ist. Über die Grenzen unterschiedlicher Lieblingsvereine hinweg sind es Abende, in deren Verlauf sich Menschen versammeln, die den Fußball lieben und gemeinsam in der Regel viel Spaß haben bei dem, was ich auf der Bühne mache.