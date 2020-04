Arte-Sendung aus Prüm : So entsteht ein Buch: Arte-Beitrag aus Prüm

So entsteht ein Buch: Arte-Beitrag aus Prüm

Prüm Vor zwei Monaten berichteten wir von den Dreharbeiten für die „Xenius“-Reihe des deutsch-französischen Fernsehsenders Arte in der historischen Prümer Buchbinderei. Jetzt wird der Beitrag ausgestrahlt.

Die Prümer „Xenius“-Folge, in der von Anfang bis Ende gezeigt wird, wie man ein Buch zusammenbaut, läuft am Donnerstag, 23. April, um 17.05 Uhr. Anschließend kann man den Beitrag außerdem dauerhaft in der Arte-Mediathek anschauen.