NATUR : Artenschutz am Pilgerweg

Minden (red) Ganz nach dem Motto „Mein kleiner Beitrag zur Schöpfung“ haben Klaus Hahn, Peter Brixius und Michael Hahn vom Nabu Südeifel acht Fledermauskästen sowie ein Insektenhofel am Jakobs-Pilgerweg bei Minden installiert. Die Ehrenamtlichen des Naturschutzverbandes wurden von ihrem Koblenzer Vereinskameraden Carl-Heinz Jung inspiriert. Dieser pilgert seit 15 Jahren auf dem Jakobsweg durch Deutschland, Frankreich und Spanien. Unterwegs verteilt und betreut er Nistkästen für Insekten, Vögel und Fledermäuse und verschenkt die Nisthilfen auch an Herbergswirte. Auf dem Foto: Ortsbürgermeister Leo Zehren und Michael Hahn vom Nabu Südeifel vor den Nisthilfen für Fledermäuse und Wildbienen, die am Jakobs-Pilgerweg bei Minden vom Nabu angebracht wurden. Foto: tv/Stefan Zehren