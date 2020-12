Ein paar große Investitionen und ein kleines archäologisches Rätsel : Arzfeld: Der Rat der Verbandsgemeinde setzt einige Vorhaben in die Spur

Arzfeld Echte Arbeitssitzung zum Jahresende: Der Rat der Verbandsgemeinde Arzfeld bringt einige Vorhaben in die Spur, von Kanalbau über Solarenergie bis Schulsanierung.

Flott und lobenswert laberfrei: Der Rat der Verbandsgemeinde Arzfeld hat in seiner letzen Sitzung des Jahres zügig einige Vorhaben an den Start gebracht.

Trotzdem bittet Bürgermeister Andreas Kruppert (CDU) zu Beginn um einen Moment der Stille und des Gedenkens – für die fünf Menschen, die vorige Woche bei der Amokfahrt in Trier „sinnlos ihr Leben verloren haben“ und für die anderen, die in den Krankenhäusern noch um ums Weiterleben kämpfen.

Dann geht es in die Tagesordnung. Und um die, wie überall derzeit, Photovoltaik: In der Ortsgemeinde Lauperath soll auf neun Hektar Fläche der „Solarpark Berscheiderhof“ entstehen. Daniel Müller vom betreuenden Trierer Büro BGHplan referiert, was nach der Offenlegung der Pläne an Kommentaren von den diversen Einrichtungen eingegangen ist. Fazit: nicht viel.