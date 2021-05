Im Islek baut sich was zusammen : Arzfelder weisen ein Baugebiet nach dem anderen aus

Hinten die frisch gebauten Häuser, vorne geht‘s schon weiter mit der Vorbereitung weiterer Flächen: Arzfeld wächst, aber eben auch andere Dörfer in der Verbandsgemeinde. Foto: Fritz-Peter Linden

Arzfeld Vier Dörfer, ein Thema: Der Rat der Verbandsgemeinde Arzfeld hat am Donnerstag eine Reihe weiterer Baugebiete vorangebracht. Weil so viele in den Islek ziehen oder dort bleiben möchten.

Ist das schon eine Folge der Corona-Stadtflucht? Jedenfalls hatte Andreas Kruppert, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld und Landratskandidat, im Vorgespräch mit dem TV gesagt, dass man gerade „unfassbar viele“ Anfragen nach Baugrundstücken verzeichne. Und, noch besser: Diese Entwicklung betreffe zahlreiche Dörfer, nicht allein das zentrale Arzfeld. Sondern auch Daleiden, Lambertsberg, Leidenborn, Lierfeld, Olmscheid, Preischeid, Waxweiler – und das sind sie nicht einmal alle.

Aber: Die Pandemie ist nicht der Grund, zumindest nicht der wesentliche. Viele Anfragen bestehen ja schon länger, außerdem, wird Kruppert später in der Sitzung des VG-Rats am Donnerstag, coronabedingt wieder im Gemeindehaus, ergänzen, dass es sich vor allem um junge Familien handele, die in der Kommune bleiben oder dorthin zurückkehren und bauen wollen. Und, klar, auch Anfragen aus dem nahen Luxemburg sind dabei.

Um vier Orte geht es in der Sitzung: Dahnen, Lützkampen, Irrhausen, Arzfeld. Überall muss der Flächennutzungsplan geändert, also „fortgeschrieben“ werden. In Dahnen sollen weitere Bauflächen links und rechts der Hauptstraße genehmigt werden, dieser Punkt dauert etwas länger, da, wie immer in diesen Verfahren, die Träger öffentlicher Belange – vom Kreis bis zum Deutschen Wetterdienst – ihre Anmerkungen gemacht haben.

Alina Steilen vom Bitburger Büro ISU führt durch die Liste, erläutert die jeweiligen Kommentare, aber nirgendwo sprechen erhebliche Gründe gegen die Pläne der Kommune, einstimmig wird das Verfahren fortgesetzt.

Ruckzuck geht es dann weiter in den anderen drei Gemeinden, da dort die „Belangträger“ noch nicht zu Wort gekommen sind, es jetzt aber sollen. So wird es in allen drei Fällen einstimmig beschlossen. Muss auch sein, denn zum Beispiel in Arzfeld läuft neben Bungert und Hammesgarten, wo schon alle neuen Häuser bezogen sind, am anschließenden Eichelsberg derzeit schon die Erschließung. „Und da sind von 32 Baustellen 22 verkauft“, sagt Ortsbürgermeister Walter Heinisch.

Also plant man schon in der Gemeinde ein weiteres Gebiet auszuweisen – „Eckelsbach“, mit strammen 70 Flächen, die in mehreren Etappen am und auf dem Ausstellungsgelände entstehen sollen. „Schön zu sehen“, sagt Kruppert, dass das mit den Bauanfragen „quer durch die Verbandsgemeinde passiert.“ Kein Widerspruch, nirgends.

Eine bereits bestehende Immobilie macht die Ratsmitglieder und den Bürgermeister derzeit aber nicht so ganz froh: Die Grundschule Daleiden. Denn dort kann das Obergeschoss, das seit Schließung des Hauptschulbetriebs leersteht, weiterhin nicht genutzt werden (der TV berichtete).

Die Kreisverwaltung hat aus Brandschutzgründen dort jegliche Nutzung untersagt. Aber, sagt Kruppert, „je länger das da oben leersteht, desto mehr verliert es an Wert und Substanz“.

Und da sei die Frage, ob es eben doch eine Nutzung geben könne, die „mit dem Schulbetrieb darunter kompatibel ist“. Was dort vielleicht möglich sein könnte, soll nun in einer Studie untersucht werden. Die Verwaltung erhält von den Fraktionen einstimmig den Auftrag, Angebote einzuholen.

Nächster Punkt, nächste Schule: Waxweiler. Die Fichtenholzfenster sind alt, „wir müssen das Thema angehen“, sagt Kruppert. Die Kosten sind inzwischen ermittelt: 170 000 Euro. Die Fraktionen stimmen der Erneuerung zu, inklusive des Auftrags an die Verwaltung, Fördermöglichkeiten zu prüfen.

Viel Geld und gute Nachrichten für die Schulen in der VG umfasst auch der nächste Punkt: Weil aus dem „Digitalpakt Schule“ 180 000 Euro zur Verfügung stehen, sollen alle Einrichtungen in der Kommune auf den technischen Stand gebracht werden, bis zum Ende der Sommerferien.

Überall soll die Infrastruktur entsprechend aufgerüstet werden, alle Klassen in der Verbandsgemeinde werden dann sogenannte Smartboards (die digitale Schultafel) erhalten, hinzu kommen Laptops und Tablets, macht vorerst etwa 200 000 Euro, von denen die VG 35 000 aufzubringen hat.

„Eine tolle Nachricht für die Schulen“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Rainer Hoffmann. Er fragt aber, was denn geschehe, wenn es technische Probleme gebe. Auch da: gute Nachrichten. Denn, wie Kruppert sagt, ein junger Mitarbeiter der Verwaltung werde bald ein Informatikstudium beginnen – und habe sich dazu verpflichtet, im Anschluss „noch einige Jahre zu bleiben“. Sodass man, auch dank einer aktuellen Neueinstellung, über 2,5 EDV-ausgebildete Kräfte verfüge.

Und da schließt sich für Michael Horper von der CDU dann auch der Kreis zu den Baugebieten: Das sei alles sehr erfreulich vor dem Hintergrund, dass sich gerade die Eltern der künftigen Schüler in der Kommune ansiedeln wollten.

Lieb und teuer ist den Fraktionären aber auch die Feuerwehr: Der Bedarfsplan muss für die kommenden Jahre fortgeschrieben werden. Geplant sind unter anderem neue Fahrzeuge für mehrere Orte. Thomas Zender, der stellvertretende VG-Wehrleiter, erläutert, was vor allem gebraucht werde: ein Rüstwagen. Das ist sozusagen der McGyver unter den Feuerwehrautos, mit allem, was man technisch braucht. Allrad, Seilwinde, Stromerzeuger, Hydraulikaggregate, chemikalische Schutzanzüge und Plasmaschneider.

Die Kosten: entsprechend, satte 600 000 Euro. Die Autos, das stellen alle fest, verteuern sich schneller, als man einen mittleren Heuhaufen gelöscht bekommt.