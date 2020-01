Ob in der Mitte oder am Rand: Arzfeld wächst. Foto: Archiv/Fritz-Peter Linden. Foto: Fritz-Peter Linden

Arzfeld Das Grundzentrum im Islek soll durch einen umfassenden Umbau seiner Ortsmitte attraktiver und zukunftsfähiger werden. Die Bauarbeiten beginnen im Frühjahr.

Bereits 2013 hätten die Arzfelder im Rahmen des Dorfentwicklungskonzepts erste Ideen zur Neugestaltung ihrer Ortsmitte gesammelt, erzählt Ortsbürgermeister Walter Heinisch. „Das, was wir nun umsetzen wollen, ist in der Zeit gewachsen.“

„Im ersten Schritt hat die Gemeinde bereits Grundstücke um das bisherige Dorfgemeinschaftshaus erworben, einige Gebäude werden abgerissen“, sagt Heinisch, seit rund einem halben Jahr der Bürgermeister der Ortsgemeinde mit rund 1400 Einwohnern. Auf der neu entstandenen Freifläche an der Luxemburger Straße sollen in mehreren Bauabschnitten ein neues Dorfgemeinschaftshaus und Baugrundstücke für Wohn- und Gewerbeeinheiten, sowie für Gastronomie entstehen.

„Wir rechnen mit einer Bauzeit von etwa vier bis fünf Jahren“, sagt der Bürgermeister. Entscheidend werde sein, wie schnell und in welcher Anzahl Investoren auf den Zug aufspringen: „Die Gewerbe- und Wohngebäude sind in Modulbauweise geplant, können also jederzeit erweitert werden. Interessenten gibt es bereits - sie bitten aber darum, namentlich noch nicht in Erscheinung zu treten.“