Glaube : Arzfeldern steht ein großes Jubiläum ins Haus

Arzfeld Seit nunmehr 500 Jahren ist „ alte“ Kirche für die Gläubigen da – Vereine proben für das Jubiläumsfest am 5. Dezember.

Diese „neue Kirche“ mit Sterngewölbe auf achteckiger Mittelstütze wurde bereits 1911 durch Weihbi­schof Schrod konsekriert. Diese harmonische Verbindung des Neuen mit der Erhal­tung der mittelalterlichen und gotischen Elemente des 500-jährigen Kirchenbaus, gewährt einen wohltuenden und anmutigen Anblick. „Das reizvolle Kirchlein von 1521 ist als einziger Vertreter einer Gruppe zweischiffiger Kirchen in pietätvoller Weise erhalten und in einen Neubau eingegliedert“, notierte 1927 Pfarrer Peter Oster.

Die Ostseite des Langhauses ist geprägt von mäch­tigen Fenstern, deren Farbenpracht bei Sonnenschein zum Betrachten und Meditieren einladen. Ebenfalls sehenswert sind die Wandmalereien an der Decke und an den Seitenwänden des Langhauses und im Chorraum.

Obwohl von Beginn an die Maria Magdalena als Hauptpatronin verehrt wurde und bis heute an ihrem Gedenktag die örtliche Kirmes stattfindet, ist sie als Statue in der Kirche nicht zu sehen. Dafür jedoch mehrere ausdrucksstarke Figuren auf dem Hochaltar und in den Seitenschiffen: Katharina von Alexandrien, Sebastian, Florinus vom Vintschgau, Luzia und Josef. Eine ansonsten in Kirchen der Eifel seltene Darstellung ist die fast lebensgroße Holzplastik des Bruders Konrad von Parzhan, die an der rechten Seite des Chores zwischen zwei roten Sandsteinsäulen aufgestellt wurde.