(red/fpl) Der Seniorenverband Arzfeld hat die Kindertagesstätte im Ort besucht, auf Einladung der Leiterin Roswitha Mayer und organisiert vom Kita-Team in einer herzlichen und sehr informativen Atmosphäre.

Die musikalische Begrüßung durch die Kinder sowie die Einblicke in die Räume und in die Gruppenarbeit begeisterten alle. In vielen Gesprächen wurden die Fortschritte in der Kinderbetreuung und in der pädagogischen Arbeit deutlich. ⇥Foto: Roswitha Mayer