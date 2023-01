Zukunft stand auf der Kippe : Nach Bangen um Schließung: Wie die Medicus-Arztpraxen in der Eifel weiter für Patienten da sein können

Sie atmen auf: Der Allgemeinmediziner Michael Jager mit seinem Bitburger Praxis-Team (von links nach rechts) Miranda Rrahimi, Tibete Meta und Daniela Weis. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg/Binsfeld Monate schwelte der Konflikt zwischen der Eifeler Medicus eG und der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz. Die Zukunft der Arztpraxen in Bitburg und Binsfeld stand auf dem Spiel. Jetzt die Wende.

Zuletzt sah es düster aus. So düster, dass selbst ein von Natur aus eher optimistischer Mensch wie Michael Jager schwarz sah. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz hatte Honorare in Höhe von rund 150.000 Euro einbehalten und der Eifeler Ärztegenossenschaft Medicus eG damit die wirtschaftliche Basis entzogen.

Ärztliche Behandlung von mehr als 3000 Patienten stand in der Eifel auf der Kippe

Info Ursache des Streits mit der KV Rheinland-Pfalz Es geht um 150.000 Euro: Zur Auseinandersetzungen zwischen der Ärztegenossenschaft Medicus eG und der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz kam es wegen Unstimmigkeiten rund um die Regressversicherung. Eine solche Versicherung greift dann, wenn Ärzte zu viele oder zu teure Medikamente und Therapien verschreiben. Die Medicus eG hat eine solche Versicherung für ihre beiden Praxis-Standorte in Bitburg und Binsfeld bei der R+V abgeschlossen. Die KV monierte aber nach Auskunft der Genossenschaft: Die Namen der Ärzte seien den beiden Standorten wegen nicht richtig zugeordnet gewesen. Deshalb behielt sie die Honorare von drei Quartalen in Höhe von rund 150.000 Euro ein. Aus Sicht der KV fehlte die rechtliche Basis. Nach Auskunft der R+V bestand aber unabhängig vom Eintrag der Namen der praktizierenden Ärzte zu jedem Zeitpunkt voller Versicherungsschutz.⇥(de)

„Wir stehen mit dem Rücken an der Wand“, sagt Jager. Perspektive: Einfach die Tür schließen. Aber dann stünden die mehr als 3000 Patienten, die an den Medicus-Standorten Bitburg und Binsfeld betreut werden, auf der Straße. Genau das wollte Jager mit Gründung der Genossenschaft verhindern. Also hangelte er sich mit der regionalen Hausbank im Rücken von Monat zu Monat.

Lesen Sie auch Ärztliche Versorgung auf dem Land gefährdet : Der Kern des Streits zwischen der Kassenärztlichen Vereinigung und der Eifeler Ärztegenossenschaft Medicus eG

Auf Dauer aber, räumte der Medicus-Vorstand Ende vergangenen Jahres ein, geht das so nicht weiter: „Das Geld fehlt in der Kasse, wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, klagte er im Interview mit dem Volksfreund. Und das ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, wo sich der 69-Jährige so langsam in den Ruhestand verabschieden und seine Nachfolge regeln wollte. Aber wie, wenn die Medicus eG wirtschaftlich angeschlagen ist?

Lesen Sie auch Medizinische Versorgung : Lichtblick im Kampf um zwei Arztpraxen in der Eifel

Also kämpfte er weiter. „Ein Fünkchen Hoffnung schwingt ja doch immer mit“, sagt Jager und sollte nicht enttäuscht werden. Die Kassenärztliche Vereinigung teilte ihm diese Woche mit, dass sie das Geld auszahlen wird.

Eine Sprecherin der Kassenärztliche Vereinigung bestätigt auf TV-Anfrage: „Wir haben gemeinsam mit der Praxis eine Lösung gefunden, da es beiden Seiten wichtig war, Schaden von der Praxis abzuwenden. Das bedeutet, dass die Gelder ausgezahlt werden können.“ Medicus-Vorstand Jager fällt ein Stein vom Herzen. Er freut sich: „Es geht weiter.“

Angst vor Schließung der Arztpraxen - Hausarzt schwer zu finden

Das ist auch die wichtigste Botschaft an die mehr als 3000 Patienten der Medicus eG. Die hatten sich bereits gesorgt, wo sie im Falle einer Schließung unterkommen könnten. Auch in Bitburg ist es bereits schwer, einen Hausarzt zu finden. Eine Lage, die sich mit jeder Schließung verschärft.

Ein Blick auf die Altersstruktur der heute im Eifelkreis praktizierenden Ärzte zeigt, wie angespannt die Situation ist: Es steht eine Abgangswelle bevor. Nach Prognose der Kassenärztlichen Vereinigung wird bis 2027 im Eifelkreis mehr als die Hälfte der heute noch rund 50 praktizierenden Hausärzte in den Ruhestand wechseln und es kommen einfach nicht genug junge Mediziner nach, um diese Lücke zu schließen.

Dieses Problem trifft ländliche Regionen besonders: Als Landarzt mit eigener Praxis lassen sich flexible Arbeitszeitmodelle oder Teilzeitarbeit, um Familie und Beruf leichter unter einen Hut zu bekommen, nicht umsetzen. Im Gegenteil: Als selbstständiger Unternehmer sind Hausärzte auf dem Land oft rund um die Uhr im Einsatz. Etwas, das viele junge Mediziner genauso abschreckt wie die unternehmerische Verantwortung, die eine eigene Praxis mit sich bringt.

Medicus-Idee: Wer Landärzte gewinnen will, muss flexible Arbeitszeiten ermöglichen

Genau an dem Punkt setzt die Medicus-Idee an: Bei der Genossenschaft haben Mediziner die Möglichkeit, als Angestellte auch in Teilzeit ohne unternehmerische Verantwortung einzusteigen. Dank dieses Modelss ist es gelungen, für die Bitburger wie auch die Binsfelder Praxis neue Ärzte zu finden.