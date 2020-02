Fastenzeit : Der Aschermittwoch: Ende und Anfang zugleich

Das Aschenkreuz erinnert an die Vergänglichkeit des Lebens und wird am Aschermittwoch verteilt. Foto: bettina bartzen (beba)

Bitburg-Prüm Der Karneval ist vorbei. Jetzt beginnt die Fastenzeit. 40 Tage lang verzichten Christen nun auf die unterschiedlichsten Dinge. Warum eigentlich?

Für die Narren ist am Aschermittwoch alles vorbei. Einige sehen darin aber auch einen neuen Anfang. Denn „Karneval ist das letzte Aufbäumen vor der Fastenzeit“, erklärt Klaus Bender, Dechant des Dekanats Bitburg. Offiziell beginnt heute die 40-tägige Fastenzeit im Christentum.

Das Intervall von 40 Tagen soll an die Zeit erinnern, die Jesus nach seiner Taufe in der Wüste verbrachte. Außerdem, so glauben es die Christen, er mittwochs von Judas verraten und freitags gekreuzigt. Nimmt man die Sonntage raus, sind es bis zum Gründonnerstag, 9. April, noch 40 Tage. Klaus Bender erklärt: „Jeder Sonntag ist wie ein kleines Osterfest bei dem wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern.“

Info Fasten-“Tricks“ Heute entscheiden die meisten Christen von sich aus, was sie fasten wollen. Doch das war nicht immer so. Im Mittelalter gab es strikte Regeln, die jeder, und vor allem Geistliche, zu befolgen hatten. Fisch war ohnehin eine erlaubte Alternative zum verbotenen Fleisch. Doch damit nicht genug. Einige Geistliche sind kreativ geworden und erklärten auch Biber und Enten zu einer Art Fisch, da diese sich im Wasser aufhielten. Und auch auf Bier wollten viele nicht verzichten. Daher auch der lateinische Spruch: „Liquida non frangunt ieunum“. Auf Deutsch: „Flüssiges bricht das Fasten nicht.“

Ein freudiger Anlass wie dieser passe mit dem doch ernsten Motiv des Fastens nicht überein. Denn Fasten bestehe aus Verzicht. Traditionell verzichten Christen von Aschermittwoch, nachdem sie das traditionelle Aschenkreuz als Erinnerung an die Vergänglichkeit des Lebens erhalten haben, bis einschließlich Gründonnerstag auf Fleisch und essen weniger, „um sich auf besondere Ereignisse vorzubereiten und diese bewusster zu erleben“.

Neuerdings seien aber auch andere Formen des Verzichts in Mode. Beispielsweise werde viel auf Genussmittel verzichtet, zum Beispiel auf Tabakwaren, Alkohol und Süßigkeiten, sagt Klaus Bender. Relativ neu ist das Autofasten, bei dem Menschen ihre Fahrzeuge bewusst stehen lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel setzen. „In der Eifel ist das aber leider sehr schwierig“, sagt Bender. Eines steht fest: Viele Menschen fasten. „Ob das bei allen auch religiös motiviert ist, ist natürlich zweifelhaft. Aber es ist schön, dass viele die Nützlichkeit dahinter erkennen“, sagt Dechant Bender.

Neben dem Fasten gebe es allerdings noch zwei weitere Säulen in der Fastenzeit. So sollen die Christen Almosen geben, also armen Menschen helfen, innere Einkehr halten und beten.