Wettbewerb: Die beste Pommes : Knusprige Pide und ein ganz besonders Dönergericht – Wie der neue Betreiber das Aspendos in Bitburg aufwerten will

Familie Arslan heißt ihre Gäste herzlich willkommen. Mustafa Arslan (rechts im Bild) hat den Betrieb von seinem Cousin übernommen. Foto: Andreas Conrad

Bitburg Wir haben unsere Leser im Zuge unserer Serie „die beste Pommes“ nach den besten Imbissen in der Region gefragt. Auch das Pizza und Kebaphaus Aspendos in Bitburg wurde nominiert. Was das Aspendos von einer normalen Dönerbude abhebt und was der Name eigentlich zu bedeuten hat.