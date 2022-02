Assistenzhund : Ein Vierbeiner als medizinischer Lebensretter: Deshalb geht eine psychisch erkrankte Eifelerin an die Öffentlichkeit

Innige Beziehung: Nina Kandels mit ihrem Ersthelfer auf vier Beinen, Assistenzhund Cooper. Foto: Fritz-Peter Linden

Roth bei Prüm Die 22-jährige Nina Kandels aus Roth ist auf einen Assistenzhund angewiesen, der sie durch den Alltag begleitet und beschützt. Allerdings stößt sie immer wieder auf Probleme. Und die haben nichts mit ihrer Erkrankung zu tun. Deshalb hat sie sich mutig an den TV gewandt.

Was für ein freundlicher Hund, der uns da an der Haustür empfängt: Cooper heißt er und ist von äußerst sympathischem, zugewandten und leicht hibbeligen Wesen. Löst sofort beim Zweibeiner den Knuddel-Reflex aus.

Aber Cooper ist mehr als nur ein angenehmer und herrlich wuscheliger Zeitgenosse. Dass wir ihn kennenlernen dürfen, hat mit dem offenen und mutigen Schreiben zu tun, mit dem sich Nina Kandels an unsere Zeitung gewendet hat: Die 22-Jährige aus Roth bei Prüm spricht darin von ihrer psychisch bedingten Behinderung.

Eifelerin schreibt mutigen Brief an Volksfreund-Redaktion und bittet um Aufklärung

Die Folge: In manchen Situationen erleidet sie Krampfanfälle, bei denen sie die Kontrolle über ihren Körper verliert – und ihr Bewusstsein. Im Alltag braucht sie deshalb Hilfe. Und die kommt von Cooper, ihrem Assistenzhund.

Cooper ist ein sogenannter Golden Doodle, eine Mischung aus Golden Retriever und Pudel, und er hat ein spezielles Training durchlaufen. Außerdem trägt er eine Kenndecke, die ihn als Assistenzhund ausweist, Informationen über seinen „Auftrag“ – und eine kleine Tasche mit dem Notfallmedikament für Nina Kandels.

Ihre psychisch bedingten Attacken ähneln epileptischen Anfällen, sind aber anderen Ursprungs, wenn auch mit genauso gravierenden Folgen: Nina Kandels berichtet von zahlreichen Platzwunden, die sie bei diesen Episoden bereits davongetragen hat.

Das hat sich gebessert. Dank ihres Begleiters und dessen sensibler Nase: „Cooper riecht, wenn mein Adrenalinpegel steigt“, sagt die 22-Jährige. „Dann fängt er an, mich anzustupsen.“ Für sie der Hinweis, dass sie ihr Medikament einnehmen muss, um einen Anfall zu verhindern. Falls sie auf Coopers sanfte Aufforderung nicht reagiert, beginnt er zu bellen. „Und dann nehme ich im besten Fall mein Notfallmedikament und lege mich hin, sodass die Verletzungsgefahr niedrig ist.“

Das aber gelingt eben nicht immer: Stellt sich dann doch ein ungebremster Krampfanfall ein, bellt Cooper weiter. „Und er legt sich auf mich, sodass ich diesen Druck spüre und leichter wieder zu mir kommen kann.“ Gleichzeitig schützt der Hund sie durch dieses Verhalten – und kann das besser, als wenn ein Mensch sie festhielte. Denn das könnte eine weitere Verletzungsgefahr bringen.

Assistenzhund Cooper trägt alles bei sich, was sein Frauchen braucht und Passanten wissen müssen. Foto: Fritz-Peter Linden

Krampfattacken und Ohnmacht: Assistenzhund kann Leben retten

Die Attacken können unterschiedlich lang und heftig sein, Nina Kandels spricht von einer Spanne von 30 Sekunden bis zu ganzen Anfallserien, die sich über einen halben Tag ziehen können. Danach sei sie vollkommen erschöpft.

Nicht jeder, der einen solchen Anfall miterlebe, wisse, was in dieser Situation zu tun sei, sagt sie. „Die meisten rufen erst mal einen Rettungswagen. Das ist vollkommen verständlich – und auch richtig.“ Andere hingegen gerieten in Panik und seien mit dem Geschehen überfordert – auch das kann sie verstehen.

Sind diese Situationen schon schwierig genug, kämpft Nina Kandels aber auch noch gegen ein weiteres Hindernis: Man lässt die beiden nicht überall hinein – in Lebensmittelgeschäfte, Friseursalons, Arztpraxen, Krankenhäuser.

INFO Begleithunde: Das steht im Gesetz Das deutsche Behindertengleichstellungsgesetz regelt unter Abschnitt 2b, Paragraf 12e, dass Menschen mit einem Assistenzhund Zutritt zu gewähren ist zu „typischerweise für den allgemeinen Publikums- und Benutzungsverkehr zugänglichen Anlagen und Einrichtungen“. Diese Regelung gilt seit 1. Juli 2021. Der Zutritt darf den Betroffenen „nicht wegen der Begleitung durch ihren Assistenzhund“ verweigert werden, soweit dieser Zutritt nicht eine „unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen würde“. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes schreibt ergänzend: „Bei der Verweigerung des Zutritts mit einem Assistenzhund kann eine Benachteiligung gemäß § 7 Absatz 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vorliegen.“ Psychogene, nichtepileptische Anfälle (PNEA), können ausgelöst werden in Situationen, in denen die Betroffenen Stress empfinden. Nach Angaben des Ärzteblatts ähneln die Attacken „in ihrer Symptomatik epileptischen Anfällen“. Was oft dazu führe, dass sie erst sehr spät diagnostiziert würden. Die Folge: Die Patienten werden fälschlicherweise mit Antiepileptika behandelt. Ursache für PNEA können Störungen der Hirnfunktion sein, posttraumatische Beastungsstörungen, Depressionen, Angst- oder Persönlichkeitsstörungen.

Wer aber einen vierbeinigen Helfer bei sich hat – so steht es im Behindertengleichstellungsgesetz (siehe Info) –, darf auch an Orte, an denen Hunde üblicherweise nicht gern gesehen oder gar verboten sind: Genau das aber, sagt Nina Kandels, funktioniere eben in ihrem Fall oft nicht, deshalb werde ihr immer wieder der Zutritt mit Cooper verweigert: „Ich finde das diskriminierend“, sagt sie.

Wenn der Hund zum medizinischen Hilfmittel wird, darf er mit in die Geschäfte

„Cooper darf mich überall hin begleiten. Aber obwohl es gesetzlich geregelt ist, fehlt die Aufklärung.“ Und genau deshalb werde sie immer wieder abgewiesen: „Das Personal weiß es halt nicht besser.“

Ein Assistenzhund, ergänzt sie, sei ein Hilfsmittel, „wie ein Rollstuhl oder ein Gehstock“. Dennoch verweigern ihr viele den Zutritt und geben hygienische Gründe dafür an. Aber das sei falsch: „Überall, wo man mit Straßenschuhen rein darf, darf auch ein Assistenzhund rein.“

INFO Wissenswertes über Assistenzhunde Der in unserem Artikel porträtierte Assistenzhund Cooper ist speziell für die Bedürfnisse seiner Halterin trainiert worden. Cooper hat zahlreiche Artgenossen, die unterschiedlichste Aufgaben erfüllen: Sie helfen seh- und hörbehinderten oder bewegungseingeschränkten Menschen, sie warnen Diabetiker vor Unterzuckerung und Epilekptiker vor einem drohenden Anfall. Es gibt außerdem Assistenzhunde für Menschen mit Autismus, Asthma, Allergien und anderen Krankheiten. Mehr zum Thema erfährt man zum Beispiel bei den „Pfotenpiloten“, einer gemeinnützigen Vereinigung, die unter anderem vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und von der Aktion Mensch unterstützt wird. Internet: pfotenpiloten.org

Deshalb wandte sie sich an unsere Zeitung – damit mehr Menschen aufmerksam werden auf ihre Lage und die anderer Erkrankter mit einem solchen Hund – und auf das, was ihnen per Gesetz zusteht.

Davon abgesehen hilft ihr Cooper – der Hund gehörte früher ihrer Partnerin Josephine Weidner („mittleweile ist es mein Hund“, sagt sie und lacht), bereits als Welpe zeigte er Talent zum Assistieren – ganz hervorragend dabei, den Alltag zu bewältigen: „Es ist nicht ganz so, als ob ich nicht krank wäre. Aber durch Cooper habe ich Lebensqualität gewonnen. Es ist auf jeden Fall dadurch viel besser.“

Allerdings musste sie per Zug bis nach Salzburg reisen, um gemeinsam mit Cooper eine Prüfung zu absolvieren, die derzeit in Deutschland nicht abgelegt werden kann. Sie bestanden – als Team. Nina Kandels: „Wir haben sehr gut abgeschnitten.“

Im Wohnort Roth wissen alle Bescheid, wenn Cooper bellt

Und zumindest in Roth, wo sie mit ihrer Partnerin wohnt, scheint man verstanden zu haben: Dort gebe es kein Akzeptanzproblem. Vor einiger Zeit sei sie im Ort spazieren gegangen und habe unterwegs wieder einen Krampfanfall erlitten. Cooper habe dann zu Bellen begonnen. Und „quasi das ganze Dorf“ sei zu Hilfe gekommen.