Eifeler Metzger produziert Fleisch unter besseren Bedingungen : Auch bei der Fleischproduktion ist nicht alles wurst

Hier geht's um die Wurst: Metzgermeister André Jaax, hier im Kühlraum, ist besonders stolz auf seine Eigenkreationen. Foto: TV/Christian Altmayer

Nohn Schnitzel, Wurst und Steak lassen sich auch abseits von Großbetrieben herstellen. Ein Besuch bei einem Eifeler Metzger, der zeigt, wie das aussehen kann.

Am Dienstag, da ist sie noch quicklebendig. Die Kuh steht in einem Stall im nordrhein-westfälischen Stolberg, bei Aachen, und ahnt noch nicht, wo sie am Morgen darauf landen würde. Nämlich am Haken von Metzger André Jaax: als Roastbeef. Das Rippenteil ist gerade hier in Nohn in der Vulkaneifel angekommen, etwa eine Autostunde vom Bauernhof entfernt. Die Zungenstücke, die der 36-jährige Fleischermeister bekommen hat, stammen von Tieren aus Gondorf, das Suppenfleisch von Arzfelder Kühen. So steht es auf dem Lieferschein aus der Schlachterei, den Jaax uns zeigt.

„Egal, ob Schwein oder Rind – alles Großraum Eifel“, sagt der Nohner, auch ein bisschen stolz darüber, dass er so viel über die Herkunft der Tiere weiß, deren Fleisch er verarbeitet. Denn das ist heute keinesfalls eine Selbstverständlichkeit.

Info Fünf Generationen Fleischerhandwerk in Nohn André Jaax führt die Metzgerei Jaax inzwischen in der fünften Generation. Gegründet wurde der Betrieb also vom Ur-Ur-Großvater des jetzigen Besitzers. Im Jahr 1884 gründete der Mann namens Franz Doktor die Fleischerei und Schlachterei. Als damals 22-Jähriger kaufte dann dessen Sohn Rudi Doktor im Jahre 1926 ein Häuschen in dem er einen neuen Laden einrichtete. Zehn Jahre später wurde die Metzgerei dann auf dem Grundstück des heutigen Gasthauses Doktor errichtet und ab 1950 von Rudi Doktor und seiner Frau Gertrud weitergeführt. Tochter Inge und Schwiegersohn Hermann Jaax bauten dann in den 1970ern das heutige Gebäude der Fleischerei Jaax mit Lebensmittelgeschäft. 73 wurde dort Eröffnung gefeiert. Im Januar 1989 übernahm dann Sohn Rudolf Jaax mit Frau Marlies den Betrieb. Aus gesundheitlichen Gründen zog sich der Vater des heutigen Geschäftsführers aber immer mehr aus dem Tagesgeschäft zurück. Und mit der Neugestaltung der Geschäfträume im Januar 2011 wurde die Leitung dann an André Jaax übergeben.

Denn Schnitzel, Steak Wurst – das ist inzwischen längst Massenware in Deutschland. Tiere werden aus dem Ausland kilometerweit angekarrt, in Großschlachtereien fertig zerlegt und in Folie gepackt und in die Supermärkte geliefert. Kleine handwerkliche Betriebe, die nur regionale Ware verarbeiten, wie der von Jaax sind auf dem Markt die Ausnahme. Es ist ein Unterschied, den der Metzger gerne hervorhebt.

„Fertig verlegte Ware kontrollieren und verkaufen? Mit Handwerk hat das, was an der Supermarkttheke abäuft, nicht viel zu tun“, urteilt er. Und er muss es wissen. Schließlich hat der 36-Jährige selbst jahrelang bei Edeka und Rewe gearbeitet, bevor er 2011 den Betrieb des Vaters übernahm.

Dass er nach Ausflügen in andere Unternehmen irgendwann zurück will ins Familiengeschäft samt des kleinen Lebensmittelladens, sei ihm immer klar gewesen: „Als kleines Kind wollte ich Baggerfahrer werden.“ Als Jugendlicher habe er aber schon beim Vater angepackt und sei schnell „reingewachsen“ in die Metzgerei, die Jaax inzwischen in der fünften Generation führt.

Auch beim Schlachten war er von Klein auf dabei. Hat eben dazugehört. Anders als zuvor der Vater will er aber nicht selbst den Bolzenschuss setzen. Zum einen, weil das für ihn keine schöne Arbeit sei. Zum anderen aus finanziellen und organisatorischen Gründen: „Bei den hohen Auflagen würde sich das für mich nicht lohnen.“

Statt sich Frust und „Papierschlacht“ anzutun, bezieht er sein Fleisch daher von der Schlachterei „Eifelfleisch Müller“ in Gerolstein, einem Familienbetrieb mit kaum einem Dutzend Mitarbeitern.

Das Unternehmen beliefert hauptsächlich kleine Metzgereien aus der Vulkaneifel schlachtet Tiere für einheimische Landwirte. Man lege dort außerdem Wert auf „fachgerechte Schlachtung und Zerlegung mit eigenem Personal“, heißt es bei der Firma.

Mit anderen Worten: Zustände wie sie durch die Corona-Pandemien aus Großkonzernen wie Tönnies bekannt wurden, wären hier undenkbar. In Gerolstein zerlegen festangestellte, ausgebildete Fleischer die Ware. Keine von Subunternehmern ausgebeutete, ungelernte Arbeitskräfte am Fließband.

„Das würde mir auch überhaupt nicht in den Kram passen“, sagt Jaax, der „Eifelfleisch“, eine Firma mit der bereits der Vater zusammenarbeitete, seit Jahren vertraut. Und wenn es die Gerolsteiner nicht gäbe? „Dann hätte ich ein Problem“, sagt der Metzger. Von den Großen nämlich wolle er nichts beziehen. Das entspreche nicht seinen Vorstellungen von qualitativ hochwerter Ware und Handwerk.

Doch kleine Schlachtereien wie „Eifelfleisch Müller“ sterben aus. Auch Metzgereien, die arbeiten wie Jaax, werden seltener. Schuld sei der Preisdruck der Konzerne und Supermärkte, die mit Billigfleisch lockten, sagt Jaax: „Und Verbraucher fressen ihnen das Kilo Schnitzel für 1,99 Euro leider auch noch aus der Hand.“

Seit etwa fünf Jahren bemerke er zwar ein Umdenken, was den Fleischkonsum angehe: „Die Leute kommen drauf, dass man nicht jeden Tag Fleisch braucht, dafür aber welches von besserer Qualität.“ Und das finde er richtig. Ein Großteil falle aber immer noch auf Billigfleisch herein.

Mit solchen Lockvogelangeboten könne er freilich nicht mithalten. Im Schnitt seien die Produkte, die in seiner Theke ausliegen, 15 bis 20 Prozent teurer als bei Einzelhandelsketten. Dafür seien sie aber nicht nur unter menschenwürdigen Bedingungen produziert: „Sie schmecken auch besser.“ Roastbeefs eine Woche abhängen und dann 14 Tage vakuumverpackt reifen zu lassen – das mache doch heute kaum noch einer. Oder 30 bis 35 Sorten handgemachte Wurst anbieten.

Immerhin Die Käufer honorierten das: „Wir haben 90 Prozent Stammkunden aus umliegenden Dörfern. Manche fahren extra 50 Kilometer, um unsere Waren zu bekommen. Das macht mich schon stolz.“ Und das Geschäft laufe nicht schlecht: „Reich werde ich davon nicht, aber ich kann gut davon leben.“

Dahinter steckt allerdings kein unerheblicher Aufwand für einen Einzelkämpfer wie Jaax, der die gesamte Produktion und den dazugehörigen Bürokram selbst erledigen muss. Und nur beim Verkauf Hilfe von 450-Euro-Kräften bekommt.

50 bis 80 Stunden Arbeit die Woche kommen in der Regel zusammen. An lange Wochenenden oder gar Urlaub – kaum zu denken. Zwei Wochen Betriebsferien im Januar und mal einen Tag frei, um mit dem Motorrad über den Nürburgring zu heizen, mehr kann und will der Nohner sich derzeit nicht gönnen: „Ich kann nicht einfach mal eine Woche zumachen. Ich habe ja niemanden, der das Fleisch verarbeitet.“

Dabei ist er bereits seit vier Jahren auf der Suche nach einem Lehrling. Gerade auch wegen des Imageschadens, den die Branche durch Seuchen, schlechte Arbeitsbedinungen und nun auch Corona erlitten habe, genieße der Job keinen guten Ruf mehr. Dabei mache das Handwerk Spaß. Sei ganz anders, als man sich das vorstelle: „Wir wühlen nicht den ganzen Tag im Blut herum.“ Metzger, das sei eigentich ein kreativer Beruf, das Entwickeln neuer Fleisch- und Wurstprodukte spannend.